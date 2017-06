Schleswig : Polizei sucht mit Phantombild nach Enkeltrick-Betrüger

vergrößern 1 von 1 Foto: Polizei Schleswig-Holstein 1 von 1

Wie schon berichtet, wurde am Dienstag nach Pfingsten eine 86-jährige Schleswigerin Opfer eines sogenannten Enkeltricks. Jetzt hat die Polizei ein Phantombild des Täter veröffentlicht.

Die Seniorin hatte sich am Telefon überrumpeln lassen und war davon überzeugt, mit ihrer Enkeltochter zu telefonieren. Die Frau am Telefon machte ihr weis, dass sie bei einem Rechtsanwalt sitze und dringend Geld für den Kauf einer Eigentumswohnung benötige. Die ältere Dame ging zu ihrer Bank und hob einen fünfstelligen Betrag ab. Trotz Warnung der Bankangestellten ließ sie sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen.

Zwischen 17 und 18 Uhr erschien dann ein Mann an der Tür der Rentnerin und stellte sich als ein Bekannter der Enkelin vor, um das Geld abzuholen. Nach Angaben der Polizei ist der Mann dann anschließend durch den Stadtweg in Richtung Lollfuß gegangen. Er soll Ende 20 Jahre alt sein, etwa 1,80 Meter groß, dunkle, kurze Haare, schlanke Statur. Er trug ein kariertes Hemd in dunkel braun-grauer Farbgebung, eine Jeanshose und sprach gebrochen Deutsch. Wer einen solchen Mann gesehen hat, eventuell in Begleitung anderer Personen, meldet sich bei der Schleswiger Kripo unter Tel. 04621/840.