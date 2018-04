1000 Euro Belohnung : Polizei sucht Apotheken-Einbrecher

Unbekannte haben mehr als 10.000 Euro aus einem Tresor in der Friedrichsberger Bahnhof-Apotheke gestohlen.

von shz.de

26. April 2018, 11:10 Uhr

Unbekannte Einbrecher haben aus einem Tresor in der Bahnhof-Apotheke eine Summe im fünfstelligen Bereich gestohlen. Für Hinweise, die zur beweiskräftigen Ermittlung der Täter führen, hat der Apotheker eine Belohnung von 1000 Euro ausgelobt. Die Täter schlugen in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Fensterscheibe ein und drangen in das Gebäude ein. Ein Teil des Stehlguts wurde bereits am Dienstagmorgen im rückwärtigen Bereich des nahe gelegenen Stadtmuseums gefunden. Die Kriminalpolizei fragt nun: Wer hat in der fraglichen Nacht zwischen 23 und 4 Uhr verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes oder am Stadtmuseum beobachtet? Wer kennt Personen, die nach der Tatzeit über ungewöhnlich hohe Barmittel verfügen?

Hinweise nimmt die Kripo unter 04621/84402 entgegen.