Bankraub in Böklund : Polizei fasst Täter in Berlin

Schneller Erfolg: Hinweise aus der Bevölkerung führten zum Verdächtigen.

von Gero Trittmaack

04. Februar 2019, 12:16 Uhr

Der Überfall auf die Böklunder Filiale der Nord Ostsee Sparkasse ist aufgeklärt. Am vergangenen Donnerstag hatte ein bewaffneter Täter die Filiale der Nord-Ostsee Sparkasse in Böklund überfallen und mehrere tausend Euro erbeutet. Nach dem Fahndungsaufruf und der Berichterstattung darüber gingen bei der Polizei zahlreiche Hinweise ein – und schon am Abend nach der tat hatte die Polizei einen 28-jährigen Mann aus dem Kreisgebiet im Visier.

Die Ergebnisse der Ermittlungen führten dazu, dass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen wurde. Dieser hatte seine Wohnung direkt nach der Tat mit unbekanntem Ziel verlassen. Die Spur führte die Kripo Schleswig nach Berlin, wo sich der Mann in einem Hotel einquartiert hatte. Am Sonnabend nahmen die Beamten den Mann mit Unterstützung von Berliner Kollegen fest. Bei der Durchsuchung des Hotelzimmers wurde auch eine größere Bargeldsumme gefunden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.