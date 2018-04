Zuletzt in Schleswig gesehen : Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach vermisstem Olaf Dieter Schröter

Der 26-Jährige wird seit dem Abend des 19. April vermisst. Zuletzt gesehen wurde er am Schleswiger Hundestrand.

von Maximilian Matthies

24. April 2018, 15:16 Uhr

Schleswig | Die Polizei sucht nach dem 26-jährigen Olaf Dieter Schröter. Zuletzt gesehen wurde der junge Mann am Abend des 19. April in der Straße An den Königswiesen am Schleswiger Hundestrand. Aufgefallen ist sein Verschwinden, weil er an den Folgetagen nicht bei seiner Arbeit erschienen sei. Das sei ungewöhlich für ihn, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Das Aussehen von Olaf Dieter Schröter bei seinem Verschwinden wird von der Polizei wie folgt beschreiben:

etwa 1,70 Meter groß und schlank

kurze braune Haare

bekleidet mit einer grünen Steppjacke, schwarzem Pullover und blauer Jeans

Die Kripo Schleswig hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Olaf Dieter Schröter. Wer den jungen Mann gesehen hat oder Hinweise auf seinen Verbleib geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04621/840 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?