Stephan Richter in Schuby : „Politiker sind nicht mehr mutig genug“

von Thorsten Geil

erstellt am 30.Sep.2017 | 07:00 Uhr

Wer noch keine Sorgenfalten wegen des Zustands unser Gesellschaft hatte, der konnte sie am Donnerstagabend in Schuby bekommen. Rund 50 Zuhörer hörten dort im voll besetzten Dag-Hammarskjöld-Haus dem Journalisten Stephan Richter zu, als er über den Wandel der Medienwelt und dessen Einfluss auf unseren Umgang miteinander sprach. Der Siegeszug des Internets und besonders der so genannten Sozialen Netzwerke haben die Kommunikation seiner Meinung nach kolossal verändert.

Richter (67) war 26 Jahre lang Chefredakteur des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (also auch dieser Zeitung) und ist seit 2015 im Ruhestand. Er ist aber noch vielfältig journalistisch tätig und hat mehrere Ehrenämter, zum Beispiel im Aufsichtsrat des Evangelischen Presseverbands Nord, als Macher einer Ausstellung mit Uwe Appold („Medien – Message – Massage, Konfrontation mit Gedrucktem“, 4. Oktober bis 5. November in der Zentralen Hochschulbibliothek Flensburg) – oder wie am Donnerstag als Redner vor dem Ortskulturring und der Kirchengemeinde Schuby.

Unsere Gesellschaft driftet nach Einschätzung von Richter immer weiter auseinander, weil der gemeinsame Werte- und Bildungskanon verloren gegangen sei. „Während sich die Nation noch vor 20, 30 Jahren um 20 Uhr vor der Tagesschau am gemeinsamen Lagerfeuer versammelte, zieht es heute die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen an ihre eigenen Lagerfeuer im Internet – dort, wo die ,gefühlte Wahrheit‘ zu Hause ist“, sagte er. Viele Menschen lebten dort in ihren Internet-Filterblasen und nähmen nur noch Nachrichten wahr, die ihre eigene Meinung bestätigten.

Während bei den Zeitungen bis heute ein Leserbrief vor der Freigabe überprüft werde, seien im Internet Hasskommentare und -Mails in jeder Form auch anonym möglich, sagte Richter – wobei ihn sogar die Beleidigungen unter vollem Namen noch mehr erschreckten als die anonymen. Mit der Fragmentierung der Öffentlichkeit in immer mehr Teil-Öffentlichkeiten wird aus Sicht von Richter der demokratische Konsens immer schwieriger; auch Politik und Institutionen verlören an Autorität. „Die Politiker sind mir heute aber auch nicht mehr mutig genug. Ihre Bühne ist nicht mehr das Parlament, sondern Facebook und die Talkshows“, sagte Richter.

Unter all diesen Trends leiden auch die Tageszeitungen, deren Anzeigenerlöse und Auflagen sinken. Das Durchschnittsalter der Zeitungsleser steige wie auch das der Zuschauer von öffentlich-rechtlichen Fernsehprogrammen. „Zugleich fehlen Verleger, die die Herausgabe von Zeitungen, gedruckt oder online, nicht nur als unternehmerische Aufgabe begreifen“, sagte Richter und gab schmunzelnd zu, als junger Mann gegen die Springer-Presse demonstriert zu haben: „Heute sehe ich das differenzierter. Axel Springer war ein Verleger mit einer klaren Haltung. Bis zum Schluss setzten seine Zeitungen die DDR in Anführungsstriche.“

Für die meisten Besucher versöhnlich war das Fazit von Stephan Richter: „Zeitungen, besonders die Lokalzeitungen, haben immer noch eine Zukunft. Sie müssen nur auf Qualität setzen.“