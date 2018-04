Schleswig : Politik zum Anfassen

Die politische Bildung von jungen Leuten zu befördern, ist das Ziel eines Pilotprojektes des Kreises Schleswig-Flensburg. Zum Auftakt wurde Schleswigs Bürgermeister besucht.

von Anette Schnoor

26. April 2018, 12:45 Uhr

Schleswig | Die Tische im Rund des Sitzungssaales sind voll besetzt. Aufmerksam hören 15 Schülerinnen und Schüler zu, was Schleswigs Bürgermeister Arthur Christiansen zur Zusammenarbeit von Stadtverwaltung und kommunaler Politik zu berichten hat. Viele machen sich Notizen, einige zeigen per Handzeichen an, dass sie Fragen oder Diskussionsbedarf haben.

Was auf den ersten Blick nach dem Rathaus-Besuch einer besonders interessierten Klasse aussieht, ist ein Pilotprojet des Kreises, angeschoben vom Integrationsbeauftragten Klaus-Peter Katzer: „Demokratie – verstehen, was uns betrifft!“, heißt es. Sein Ziel: Die politische Bildung von jungen Leuten befördern – unabhängig von kultureller Prägung oder Schulbildung. Für alle Jugendlichen gelte gleichermaßen: „Wer die demokratischen und rechtsstaatlichen Prozesse versteht, ist weniger empfänglich für populistische Meinungsmache“, sagt Katzer.

So sitzen heute Jungs und Mädchen von der Domschule, dem Berufsbildungszentrum (BBZ) und der Gallbergschule an einem Tisch. Die 16 bis 19-Jährigen sehen betroffen aus, als sich eine Abiturientin zu Wort meldet: Seit zwei Jahren sei sie in Deutschland. Ob sie nach dem Schulabschluss bleiben dürfe, wisse sie nicht. Die Unsicherheit sei nur schwer zu ertragen. Kann Bürgermeister Christiansen helfen? „Es tut mir sehr leid, dass zu hören“, sagt der Verwaltungschef mitfühlend – und klärt über Strukturen und Zuständigkeiten zwischen Bund, Land und Kommunen auf. „Sie sehen, in dieser Sache kann ich nichts tun“, schließt er bedauernd.

Die jungen Leute lernen viel bei ihrem Besuch im Rathaus: über Politik und Verwaltung, über Förderalismus, Gewaltenteilung und grundlegende Staatsprinzipien. „Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Selbstbestimmung der Geschlechter und Deutsch als gemeinsame Sprache sind unverhandelbar“, sagt Arthur Christiansen bestimmt. „Wer sich nicht an diese Spielregeln hält, der spielt nicht mehr mit.“ Warum das so ist? „Diese Regeln halten unseren Staat zusammen. Sie sind die Basis.“ Und noch etwas: „Ein gutes interkulturelles gesellschaftliches Miteinander gelingt, wenn jeder für sich daran mitarbeitet und auch versucht, den anderen zu verstehen.“