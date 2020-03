Rathaus Schleswig : Politik ruht, Bürgermeister entscheidet

Rastversammlung und Ausschüsse tagen vorerst nicht.

Joachim Pohl

17. März 2020, 17:15 Uhr

Schleswig | Die Coronakrise legt derzeit die komplette Kommunalpolitik lahm. Vorerst wurden alle Sitzungen der Gremien der kommunalen Selbstverwaltung abgesagt. So fallen in der kommenden Woche die Sitzungen der Ratsversammlung am Montag, des Bau- und Umweltausschusses am Dienstag und des Kultur-, Sport- und Tourismus-Ausschusses am Donnerstag aus. „Die Entscheidungsträger der Stadtverwaltung um Bürgermeister Stephan Dose sind am Montagabend gemeinsam mit den fünf Fraktionsvorsitzenden von CDU, SPD, Grüne/Bündnis 90, SSW und FWS, den drei Einzelvertretern (FDP, BfB und Linke) sowie der Bürgervorsteherin Susanne Ross zu der Entscheidung gekommen, bis auf weiteres keine öffentlichen Sitzungen der Ratsversammlung und der Ausschüsse anzuberaumen, obwohl es nach einem Runderlass der Landesregierung durchaus noch möglich gewesen wäre“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Grundlage für diese Entscheidung ist Paragraf 55, Absatz 4 der schleswig-holsteinischen Gemeindeordnung, wonach dringende Maßnahmen, die sofort ausgeführt werden müssen, vom Bürgermeister für die Gemeindevertretung und für die Ausschüsse angeordnet werden können.

Die Zustimmung für einzelne Maßnahmen könne der Bürgermeister auch per E-Mail oder per Post von den Ausschuss- und Fraktionsvorsitzenden einholen.