Platz für den Nachwuchs

Treias Kindergarten baut an / Statt einer werden zwei weitere Gruppen geplant

von shz.de

07. September 2018, 16:09 Uhr

Schon seit einiger Zeit befasst sich die Treianer Gemeindevertretung intensiv mit dem Thema Kindergarten. Ursprünglich war vorgesehen, auf dem Gelände des Kindergartens Storchennest eine neue Gruppe anzubauen, um so dem steigenden Bedarf gerecht zu werden. Doch mit dem rechtlichen Anspruch der Eltern auf einen Krippenplatz für unter dreijährige Kinder ab dem ersten Geburtstag haben sich die Voraussetzungen deutlich verändert: „Wir haben seitdem eine völlig andere Anmeldesituation“, berichtet Bente Burau, Leiterin des Kindergartens, „früher kamen die Kinder mit drei oder vier Jahren zu uns. Und so lange hatten wir auch Zeit, um zu planen.“ Heute ist die Frist erheblich kürzer. Damit sinkt auch die Vorlaufzeit. Für das Kindergartenjahr 2018/19 liegen ihr bereits 47 Anmeldungen vor. „Würden wir so anbauen, wie wir geplant haben, wäre der Kindergarten schon bei seiner Eröffnung wieder zu klein“, betonte Bürgermeister Raoul Pählich. „Wir müssen in die Zukunft blicken und unsere Pläne jetzt anpassen.“

Um den nötigen Raum für eine angemessene Erweiterung zu schaffen, hatte die Gemeinde deshalb in einem ersten Schritt die benachbarte 1,4 Hektar große Koppel erworben. Um eine Vorstellung von dem möglichen Anbau zu bekommen, wurde Ove Autzen, Architekt und bürgerliches Mitglied im Bauausschuss, darum gebeten, erste Ideen für die Planungen zu visualisieren. Dabei berücksichtigte er die Vorgaben der Heimaufsicht und bezog die Wünsche der Erzieherinnen mit ein. Möglich wäre nach dieser Planung der Anbau von zwei Gruppen. Auch Wasch- und Wickelraum, Ruheraum, Garderobe, Material-Lagerräume und ein Büro würden Platz finden. Zusätzliche Parkmöglichkeiten würden zu einer Entzerrung der Verkehrssituation vor dem Kindergarten führen und die Verlegung des Haupteingangs an die Gebäude-Seite für Platz und Entspannung im Zugangsbereich sorgen.

Der Vorschlag fand Zustimmung, so dass die Gemeindevertretung die bisherigen Pläne verwarf, um eine neue Planung des Kindergartens mit zwei Gruppen zu veranlassen. Der Bürgermeister wurde ermächtigt, diesbezüglich ein Büro zu beauftragen. Parallel dazu wird geklärt, wie mit den für die bisherige Planung bereits bewilligten Fördergeldern zu verfahren ist und ob ein neuer Bebauungsplan erforderlich ist. Im Frühsommer 2019 könnte dann mit dem Bauen begonnen werden. „Hauptsache, der Bauzaun wird so gemacht, dass wir zuschauen können“, freute sich Kindergarten-Leiterin Bente Burau über die positiven Nachrichten.

Was die Straßen in Treia betrifft, hatte sich der Wegebauausschuss im Vorfeld der Sitzung mit einer Bereisung durch den Ort ein genaues Bild gemacht: Viele der im vergangenen Jahr geplanten Arbeiten sind inzwischen bereits abgeschlossen, zum Beispiel die Instandsetzung des Treenewanderwegs, der vor kurzem begradigt und neu eingesät worden ist. Dennoch fielen auch bei der aktuellen Bestandsaufnahme wieder nötige Reparaturen auf, wie etwa die Schlaglöcher auf dem Grandweg. Der Osterredder benötigt mittelfristig eine neue Schwarzdecke und am Grünen Weg haben die Anwohner immer wieder damit zu kämpfen, dass Oberflächenwasser nicht schnell genug abfließt. Hier ist besondere Eile geboten. Das Wasser soll künftig über den Kälbergraben abgefangen werden.

Weitere Themen:

>Der Sport- und Kulturausschuss schlägt eine Frischekur für den Neujahrsempfang vor. Er soll in lockererer Atmosphäre stattfinden und mehr Raum für Gespräche und Austausch bieten.

>Treia arbeitet als Pilotprojekt am Internet-Auftritt des Amtes Arensharde mit. Kick-off ist für das Frühjahr geplant.

> Der Wahlprüfungsausschuss hat die Kommunalwahl geprüft und für gültig erklärt.

> Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Jahresrechnung 2017 geprüft und genehmigt.