Schleswiger SPeeldeel : Plattdeutscher Sex-Skandal im Landtag

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von sn

erstellt am 28.Sep.2017 | 12:08 Uhr

Die Proben laufen schon seit einigen Wochen. Der Text sitz fast perfekt, hier und da wird noch am Bühnenbild gefeilt und auch an den Kostüme brauchen nur noch etwas Feinschliff - so langsam wird es ernst für die Akteure der Schleswiger Speeldeel. In neun Tagen, am Sonnabend, 7. Oktober, öffnet sich um 20 Uhr der Vorhang im Slesvighus zur ersten Premiere der neuen Spielzeit. Zu sehen gibt es dann die Farce „Allens ut de Reeg“ von Ray Cooney (Plattdeutsch von Arnold Preuß). Es verspricht ein turbulentes Durcheinander zu werden, wenn Minister Richard Willms anstelle einer Nachtsitzung im Landtag ein Schäferstündchen mit der Sekretärin des Oppositionsführers in der Suite eines renommierten Hotels verbringt. Das Schicksal meint es nicht gut mit ihm; in der Suite entdecken sie eine Leiche. Der Minister holt seinen Sekretär Schorch, den Mann für alle Fälle, um die Affäre im Sinne der Regierung zu regeln. Der Versuch, die Angelegenheiten „unter den Tisch zu kehren“, gerät ins Trudeln.

Unter der Regie von Lutz Schnoor spielen Dirk Boysen, Lina Boysen, Marion Höpner, Jörg Ketelsen, Torsten Möller, Thore Petersen, Claus Schimmer, Steffanie Schmid und Horst Seegebarth. Hinter den Kulissen wirken Ingeborg Grimm (Kostüme), Waltraud Heutmann (Souffleuse), Hauke Hoffmann-Timm (Bühnenbild), Bernd Iwers (Technik) und Gabi Lorenz (Requisite).

Eine weitere Vorstellung findet am Sonntag, 8. Oktober, um 15 Uhr im Slesvighus, weitere 23 Vorstellungen bis Ende November in „Uns lütt Theoter“ statt, dem eigenen Haus der Speeldeel in der Friedrichstraße 60.

Die nächste Premiere ist für den 2. Dezember vorgesehen. Dann heißt es um 20 Uhr zum ersten Mal „Hüüt Avend proovt John Barrymore“, nach „Barrymore" von William Luce, Niederdeutsch von Felix Borchert. Genau wie weitere neun Vorstellungen bis kurz vor Weihnachten, findet die Premiere in „Uns lütt Theoter“ satt. Der einstmals gefeierte Shakespeare-Darsteller und erfolgreiche Hollywood-Schauspieler John Barrymore (1882-1942) hat ein Theater zum Proben gemietet. Er will an diesem Abend seine Glanzrolle des „Richard III.“ auffrischen. Doch die Erinnerungen an sein bewegtes Leben lassen die Probe zu einer biografischen Rückschau werden.

„Norbert treckt to’n Nordpol hen“, ein vorweihnachtliches Vergnügen für kleine und große Zuschauer gibt es am 9. und 10. Dezember jeweils um 11 Uhr und um 15 Uhr in „Uns lütt Theoter“. Norbert ist ein Eisbär. Er lebt auf Grönland. Weil ihm die vielen Touristen immer mehr nerven, nimmt er die nächste Eisscholle und zieht um an den Nordpol. Dort angekommen muss er feststellen, dass er einen sehr lauten Nachbarn hat: den Weihnachtsmann.

Im neuem Jahr heißt es zunächst: „Fru Müller mutt wech“. Das Schauspiel von Lutz Hübner (Plattdeutsch von Markus Weise) feiert am Samstag, 20. Januar, um 20 Uhr Premiere im Slesvighus. Die besorgte Elternschaft der Klasse 4b hat die Klassenlehrerin Frau Müller um einen Termin gebeten, offenbar scheint es Probleme in der Klasse zu geben. Die Kleinen stehen gerade an einem entscheidenden Punkt ihrer schulischen Karriere, wird sich doch am Schuljahresende zeigen, wer den Sprung ins Gymnasium schafft – und wer eben nicht.

Zum Abschluss der Saison zeigt die Speeldeel die Komödie „Bliev doch to’n Fröhstück“ von Gene Stone und Ray Cooney (Plattdeutsch von Jochen Schütt): Tina ist neunzehn, chaotisch, rotzfrech – und hochschwanger. Und damit bringt sie die wohlgeordnete Welt des 42-jährigen Spießbürgers Waldemar Schmidt gründlich durcheinander. Der Bühnendauerbrenner über die alte Geschichte von der Liebe und den Gegensätzen feiert am Sonnabend, 24. März, Premiere im Slesvighus.

Erstmals können Karten unter www.speeldeelticket.de erworben werden. Anfragen außerdem per E-Mail an karten@schleswiger-speeldeel.de und Tel. 04621/9 77 55 75 (dienstags und donnerstags von 14 Uhr bis 17 Uhr).