Schleswiger Klärwerk : Plastik-Skandal kommt in Berlin an

Bundesumweltministerin Svenja Schulze sieht Versäumnisse bei den Stadtwerken und den Überwachungsbehörden.

von Ove Jensen

28. April 2018, 07:09 Uhr

Plastikverpackungen hätten niemals in den Faulturm der Schleswiger Kläranlage gelangen dürfen. Mit dieser Feststellung hat sich jetzt Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) in der Diskussion um den Plastik-Skandal in der Schlei zu Wort gemeldet. In einem fünfseitigen Schreiben antwortet sie auf eine Anfrage der schleswig-holsteinischen Bundestagsabgeordneten Petra Nicolaisen, Johann Wadephul und Astrid Damerow (alle CDU).

„Der Eintrag von Plastikpartikeln in die Schlei ist auch hier durch die umfassende Medienberichterstattung bekannt“, teilt sie darin mit. Gesicherte Erkenntnisse lägen ihrem Hause jedoch nicht vor. So äußert sie sich auch nicht direkt zur juristischen Schuldfrage, verweist jedoch auf verschiedene Paragrafen und macht damit deutlich, wo sie die Verantwortung sieht. Sie nennt das „Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts“ (WHG), das den Betreiber einer Kläranlage verpflichtet, selbst zu überwachen, welche Inhaltsstoffe das Abwasser enthält. Das zu kontrollieren, sei wiederum Aufgabe der Bundesländer. Demnach hätten die Stadtwerke also selbst darauf achten müssen, dass ihr Abwasser frei von Plastikschnipseln und anderen Verunreinigungen ist.

Unabhängig davon, betont die Ministerin, hätten die Plastikverpackungen gar nicht erst in den Faulturm der Kläranlage gelangen dürfen – selbst wenn es gelungen wäre, die Rückstände durch geeignete Siebanlagen auszusortieren. Dabei verweist Schulze auf die Gewerbeabfallverordnung, das Kreislaufwirtschaftsgesetz und die Düngemittelverordnung. Diese Regelungen greifen deshalb, weil die Stadtwerke ihren Faulschlamm als Dünger an Landwirte abgegeben haben. „Verpackungen sind kein zulässiger Zuschlagstoff für die Bioabfallverwertung“, wird die Ministerin deutlich. „Mithin ist der Einsatz verpackter Lebensmittel auch zur Co-Vergärung in Faultürmen unzulässig, wenn die Klärschlamme anschließend bodenbezogen verwertet werden sollen.“ Vor diesem Hintergrund sieht Schulze „derzeit keine Notwendigkeit für weitere bundesrechtliche Regelungen“.