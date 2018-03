Schleswig : Plastik-Skandal: Grüne wollen den Vertrag sehen

Wer ist schuld daran, dass Unmengen von Plastikschnipseln in der Schlei schwimmen? Die Schleswiger Stadtwerke wollen ihren Vertrag mit der Firma Refood nach wie vor nicht offenlegen.

von Ove Jensen

29. März 2018, 13:21 Uhr

Die Stadtwerke lehnen es weiterhin ab, den Vertrag zu veröffentlichen, den sie mit der Firma Refood über die Anlieferung von Lebensmittelresten zur Energiegewinnung geschlossen haben. Als erste Ratspartei in Schleswig fordern jetzt die Grünen, die entsprechende Vereinbarung öffentlich zu machen. Die Öffentlichkeit habe ein Recht auf Information, erklären Fraktionschef Johannes Thaysen und die Ortsverbands-Sprecher Babette Tewes und Jonas Kähler in einer gemeinsamen Pressemitteilung. „Wir erwarten eine umfassende Aufklärung seitens der Stadtwerke“, sagt Tewes. Außerdem müsse die Frage beantwortet werden, welche Kosten für die Beseitigung der Plastikschnipsel in der Schlei auf Stadt und Bürger zukommen. Der zuständige Werkausschuss der Ratsversammlung hatte die Veröffentlichung des Vertrags gegen die Stimme des Grünen-Vertreters abgelehnt.

Im Gegensatz zum Grünen-Ratsherrn Steffen Hempel fordert die Parteispitze nicht den Rücktritt von Stadtwerke-Chef Wolfgang Schoofs. Unterstützung bekommt Schoofs unterdessen von FDP-Ratsherr Jürgen Wenzel. Es dürfe nicht darum gehen, „schnell einen Sündenbock zu finden“. Erst wenn die Schuldfrage geklärt und die Schäden beseitigt seien, könne man über Verantwortung sprechen.