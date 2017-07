Kreis Schleswig-Flensburg : Pkw überschlägt sich - vier Verletzte

Kropp | Bei einem schweren Verkehrsunfall in Kropp (Kreis Schleswig-Flensburg) auf der B 77 sind am Dienstagabend vier Personen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle Nord auf Anfrage bestätigte, hatte sich ein aus Richtung Rendsburg kommender PKW gegen 19 Uhr 20 in Höhe Kropperbusch aus noch unbekannten Gründen überschlagen und war in die Böschung geraten.

Mehrere Rettungswagen aus dem Kreis Schleswig-Flensburg, sowie ein Notarzt aus Schleswig versorgten zunächst die Verletzten, die anschließend in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden.

Nach ersten Erkenntnissen kamen alle Fahrzeuginsassen mit leichteren Verletzungen davon. Die Freiwillige Feuerwehr Kropp sicherte die Unfallstelle auf der B77 ab und half bei der Verletztenrettung. Die Polizei veranlasste den Abtransport des beschädigten Fahrzeuges.

von Karsten Särensen

erstellt am 04.Jul.2017 | 21:15 Uhr