Schleswig: „Musik beFlügelt“ im Kreishaus : Pianist Pervez Mody spielt Ludwig van Beethoven im Bürgersaal

Auch Werke der Komponisten Alexander Skrjabin und Frédéric Chopin gehören zum Programm.

Avatar_shz von shz.de

10. September 2019, 15:29 Uhr

Schleswig | Nach der Sommerpause eröffnet der Pianist Pervez Mody den zweiten Teil der diesjährigen Konzerte des Kreises in der Reihe „Musik beFlügelt“. Er spielt am Donnerstag, 12. September, um 19 Uhr im Bürgersaal des Schleswiger Kreishauses, Flensburger Straße 7 in Schleswig.

Das Programm bietet zu Beginn mit der „Kurfürsten“-Sonate und der „Mondschein“-Sonate zwei Werke von Ludwig van Beethoven. Nach der Pause folgen Sonate Nr. 6 op. 62, Mazurken aus op. 25 und Etüden aus op. 8 des russischen Komponisten Alexander Skrjabin. Mit Frédéric Chopins Etüden aus op. 10 und op. 25 und dem Scherzo Nr. 3 op. 39 schließt der Abend.

Pervez Mody erfuhr als höchstbegabtes Kind bereits im Alter von vier Jahren seine erste pianistische Förderung und Ausbildung. Sein herausragendes musikalisches Talent erbrachte dem heute in Deutschland lebenden und in Mumbai (Indien) beheimateten Konzertpianist schon in jungen Jahren Ehrungen und zahlreiche Preise in verschiedensten Musikwettbewerben und Konzertauftritten, bevor er als Stipendiat am berühmten Tschaikovsky-Konservatorium in Moskau bei Professor Margarita Fyodorova sein Studium aufnahm.

Studien als Stipendiat in Moskau sowie an der Musikhochschule in Karlsruhe schloss er mit dem Diplom „Master of fine Art“, dem „Konzertexamen“ als Solist sowie für Kammermusik und Liedbegleitung mit höchsten Auszeichnungen ab.

Pervez Mody ist gefragt als Jurymitglied bei Klavierwettbewerben und unterrichtet selbst Meisterklassen in Argentinien, Indien und Deutschland. Er folgt Einladungen zu Konzerten in Europa, Asien und Südamerika.

„Immer wieder begeistern die künstlerischen Kostbarkeiten am Flügel in unserem Bürgersaal. Ich freue mich auf das Konzert von Pervez Mody und wünsche alle Zuhörern im Kreishaus einen unvergesslichen Klavierabend!“, sagt Landrat Dr. Wolfgang Buschmann.

Der Eintritt beträgt 10 Euro, ermäßigt 5 Euro. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Platzreservierungen nimmt die Kreismusikschule unter Tel. 04621/960118 oder per E-Mail an kms@kultur-schleswig-flensburg.de entgegen.