Konzert im Schleswiger Kreishaus : Pianist Pervez Mody sorgte für einen eindrucksvollen Klavierabend

Der Musiker spielte am Donnerstagabend im Bürgersaal des Schleswiger Kreishauses.

Avatar_shz von shz.de

13. September 2019, 12:23 Uhr

Schleswig | Der Pianist Pervez Mody gab am Donnerstag im Schleswiger Kreishaus ein Konzert der kraftvollen Art. Im Vorgriff auf das Beethoven-Jubel-Jahr 2020 stand der erste Teil ganz im Zeichen des Bonner Komponisten. Den Anfang machte die dritte der sogenannten drei Kurfürstensonaten, ein dreisätziges Frühwerk aus den Jahren 1782/83. Nach zwei der Sieben Bagatellen op. 30 von 1802 erklang eine seiner berühmtesten Sonaten, die sogenannte „Mondscheinsonate“, op. 27 Nr. 2.

Hatte Mody bislang etwas Narrenfreiheit in der Interpretation, so hörte man jetzt genau zu. Vielen ist bekannt, dass Beethoven sie einst seiner Lieblingsschülerin, der damals 17-jährigen Giuletta Guicciardi, gewidmet hatte. Später wurde die Mondscheinsonate zum Ziel romantisch-poetisierenden Deutungen, die unsere Vorstellungen bis heute beeinflusst. Mody setzte sich dem indes entgegen und wollte im Kopfsatz romantischen Überschwang erst gar nicht aufkommen lassen, setzte vor dem Mond eher schwere Wolken, obwohl er auch eine zarte oder gar eine verletzliche Seite hätte zeigen können. Der Finalsatz geschah sehr virtuos und energisch mit viel Pedal. Der Pianist ließ den Löwen in ihm los, der laut über die Tasten brüllte.

In Alexander Skrjabins 6. Sonate op. 62, die erstmals ohne tonales Zentrum auskommen muss, also atonal daherkommt, und eine flirrend-aufregende und überirdisch-schwebende Musik ist, war lebendige Anteilnahme, Echtheit und geistige Durchdringung vonseiten des Pianisten zu spüren. Mit zwei von Skrjabins Etüden verhalf Mody den etwa 60 Zuhörer aus sphärischen Höhen wieder auf den Boden. Einige Etüden aus den Opera 10 und 25, darunter die berühmte „Revolutionsetüde“, von Frédéric Chopin und nicht zuletzt mit dessen nochmals mit viel Fingerakrobatik zu Gehör gebrachtes Scherzo Nr. 3 aus op. 39 waren der fulminante Schlusspunkt. Es war ein eindrucksvoller Klavierabend.