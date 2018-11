Schaalby : Pflügen wie in einer anderen Zeit

Bei Familie Petersen aus Schaalby zeigen Pferdegespanne, wie der Acker in der Vergangenheit bearbeitet wurde.

von Tina Ludwig

04. November 2018, 16:22 Uhr

„Die Furche ist nicht ganz perfekt“, sagt Detlef Marsch. Ein Blick auf den Acker genügt, um zu wissen, was er meint. Die Furche ist tief, jedoch nicht gerade. „Das gibt bei einem Leistungspflügen Abzüge“, erklärt er. Heute spielen Bewertungen aber keine Rolle. Torge Petersen und Detlef Marsch zeigen auf dem Acker in der Nähe des Hofs „Große Eiche“ in Füsing das Pflügen mit Pferd und Schwingpflug.

Pflügen hat eine lange Tradition. „Der Pflug ist der Grundstein der Zivilisation“, sagt Detlef Marsch. Vor 6000 bis 8000 Jahren sei er erfunden worden, denn jeder, der irgendwo sesshaft werden wollte, musste Ackerbau betreiben. Die Methode ist immer weiterentwickelt worden. Pferde und Ochsen dienten damals als Zugtiere. Heute ersetzt sie der Trecker.

Torge Petersen und seine pferdebegeisterte Ehefrau Cindy haben ein Gespann mit zwei Schleswiger Kaltblütern, die den Pflug ziehen. Sieben und 16 Jahre sind die Tiere alt. „Kaltblüter eignen sich besonders gut zum Pflügen“, erklärt Cindy Petersen. Aber auch ein Pony und ein Pferd können den Pflug ziehen. Wichtig sei ein ruhiger Schritt, fügt sie hinzu. Und die Tiere müssen für die Arbeit auf dem Acker ausgebildet sein.

Werner Unruh, der sich auch für das Pflügen mit alten Geräten begeistert, erzählt, dass sein Vater das Feld noch mit Pferd und Pflug bearbeitet und dann dankbar den Trecker angenommen hat. „Als ich meinen Vater dann gefragt habe, ob er mir zeigt, wie man traditionell pflügt, hat er mich für verrückt erklärt“, sagt er lachend. Doch das habe ihn nicht davon abgehalten, mit den Tieren Furchen zu ziehen. Und das erfolgreich. Wie Detlef Marsch nimmt er regelmäßig an Wettbewerben im Leistungspflügen teil und ist sogar Bundes-Vize-Meister im Wettkampf-Pflügen. Doch noch nicht überall wird der Trecker zum Pflügen genutzt. Detlef Marsch erzählt von einer Afrika-Reise, auf der er den Menschen vor Ort gezeigt hat, wie sie richtig pflügen. „Die Leute haben dort mit der Harke und der Hand gearbeitet“, sagt er. Und auch in Indien greifen einige Menschen auf die traditionelle Methode – mit Ochse und Pflug – zurück.

Auch wenn der Trecker nun die Arbeit erleichtert, möchten Detlef Marsch, Werner Unruh, Torge und Cindy Petersen das Pflügen mit dem Pferd weiterführen. Torge Petersen und seine Frau bieten seit 2012 einmal im Jahr ein Schnupperpflügen an. Dann treffen sich Pferdebesitzer mit ihren Gespannen, die das Pflügen einmal ausprobieren oder ihre Technik verbessern möchten. Vor allem die älteren Menschen seien begeistert von den alten Geräten. „Einige geben dann sogar ihr Wissen an die nachfolgenden Generationen weiter“, so Cindy Petersen.

Im kommenden Jahr werden die Petersens ihren Acker wieder für Pferdegespanne zur Verfügung stellen – und hoffen, dass sich viele Teilnehmer und Besucher für die alten landwirtschaftlichen Geräte begeistern. Cindy Petersen mag das manuelle Pflügen. Man höre keinen Maschinenlärm und fühlt sich in eine andere Zeit versetzt, sagt sie.