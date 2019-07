Sörup : Pflanzenhof Bielenberg schließt seine Türen

Die Besitzer Marlies und Günter Bielenberg haben Haus und Grund verkauft und ziehen nach Preetz.

30. Juli 2019, 14:14 Uhr

Sörup | In Sörup geht am Mittwoch eine Ära zu Ende. Der Pflanzenhof Bielenberg schließt seine Pforten. Marlies und Günter Bielenberg haben Haus und Grund verkauft und werden Sörup in Richtung Preetz verlassen.

Wenige Tage vor der Schließung waren die meisten Blumen, Stauden, Bäume, die großen und kleinen Blumenkübel verkauft. Im Gewächshaus, einst Ort der bunten Pflanzenpracht und der wunderschönen Gerüche, warteten noch wenige Pflanzen auf einen Käufer.

Viele Gärten in Angeln angelegt

Die gärtnerische Tradition der Familie Bielenberg reicht bis ins Jahr 1952 zurück. Da erwarb Gärtnermeister Otto Bielenberg hinter dem Ehrenfriedhof in Sörup ein kleines Grundstück und gründete einen Gärtnereibetrieb. Ursprünglich in Neumünster zu Hause, bekam seine Firma den Auftrag, den Ehrenfriedhof in Sörup zu sanieren. Die Arbeit und der Ort gefielen ihm, so dass er beschloss, nach Sörup umzuziehen und sich dort selbstständig zu machen. Bereits ein Jahr später konnte er gegenüber an der Schleswiger Straße einen Hektar Land erwerben und den Betrieb dahin zu verlegen.

Lange anhaltende Blütenpracht wichtig

Otto Bielenberg war ein Meister der Gartenkunst. Viele Gärten in Angeln hat er angelegt. Seine Frau betreute in Sörup die Baumschule in der Rosen, Sträucher und Stauden herangezogen wurden. Im Jahr 1981 zog sich das Ehepaar auf ihr Altenteil zurück und übergaben den Gartenbaubetrieb an ihre Söhne Günter und Horst. Während Horst Bielenberg sich der Landschaftsgärtnerei widmete, führte sein Bruder Günter und später dessen Frau Marlies den Pflanzenbetrieb fort.

Da immer mehr Discounter Pflanzen in ihr Angebot aufnahmen, konnte der Pflanzenhof Bielenberg sich nur durch gute Qualität am Markt behaupten. Gärtnerisches Können gepaart mit intensiver Pflanzenpflege war sein Markenzeichen. Die Kunden hatten an den dort gekauften Pflanzen lange Freude. Nicht die schnelle Blüte, sondern eine lange anhaltende Blütenpracht war für Günter Bielenberg wichtig.

Wohnhäuser entstehen auf dem Grundstück

Mit dem Ende des Pflanzenhofs Bielenberg stirbt nicht nur ein kleiner Handwerksbetrieb, auch das gärtnerische Wissen um Pflanzen und Natur wird in Zukunft nicht mehr vorhanden sein und eine Lücke in Sörup auftun.

Von der Gärtnerei wird in Zukunft nichts mehr übrig bleiben. Auf dem Grundstück werden Wohnhäuser entstehen.