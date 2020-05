Anlage gesperrt : Pferdeherpes in Kropper Reitstall: Schon zwei Tiere eingeschläfert

Reitfreunde sind alarmiert: In einem Kropper Reitstall ist das gefährliche Virus bei mehreren Pferden ausgebrochen.

von Alf Clasen

28. Mai 2020, 15:23 Uhr

Kropp | Im Stall des Reit- und Fahrvereins Kropp ist Pferdeherpes ausgebrochen. Zwar stand das abschließende Laborergebnis gestern Nachmittag noch aus, doch die Experten haben aufgrund der aufgetretenen Symptome wenig Zweifel, dass es sich um das hochansteckende Virus handelt. Zwei Pferde hätten bereits eingeschläfert werden müssen, mehrere weitere seien akut fieberhaft erkrankt, erklärte Dr. Volker Jaritz, der Leiter des Schleswiger Kreisveterinäramtes, auf SN-Nachfrage. Er war gestern Mittag vom behandelnden Tierarzt über den Fall informiert worden.

In dem Reitstall in Kropperbusch stehen rund 40 Pferde, darunter sechs Schulpferde des Vereins. Die restlichen Tiere sind sogenannte Einsteller. Der Verein hat auf den Ausbruch der Krankheit reagiert. „Der Hof ist gesperrt“, sagte die Vorsitzende Stefanie Heyden. Die Pferdebesitzer müssten strenge Hygieneauflagen befolgen, wenn sie ihre Vierbeiner auf der Anlage versorgen wollen. Weiter wollte sie sich auf Anfrage gestern nicht äußern. In der Corona-Krise hat der Reitverein ohnehin schon Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. So dürfen die Pferdehalter zum Beispiel nur zeitversetzt in den Stall.

Die Verunsicherung in der Reiterszene ist groß. Halter, die ihre Pferde auf Höfen in der Nähe untergestellt haben, befürchten, dass sich das Equine Herpesvirus (EHV), wie es offiziell heißt, weiter ausbreiten könnte. Man müsse auch Menschen als Überträger in Betracht ziehen, erklärte Kreisveterinär Jaritz. Für den Menschen selbst sei das Virus ansonsten ungefährlich. Jaritz empfiehlt, die Pferde im Kropper Reitstall unter Quarantäne zu stellen. Auch sollte gewährleistet werden, dass Gegenstände wie Trensen oder Führzügel möglichst nur für jeweils ein Pferd verwendet werden. Das Veterinäramt werde in diesem Fall aber nicht offiziell tätig, weil Pferdeherpes nicht zu den meldepflichtigen Tierkrankheiten gehöre, so Jaritz.

Die Krankheit, die in der Regel über eine Tröpfcheninfektion von Tier zu Tier übertragen wird, ist seinen Angaben zufolge nur schwer zu bekämpfen. Wenn das Virus ausgebrochen sei, könne man lediglich noch die Symptome behandeln. Umso wichtiger sei es für Halter, ihre Tiere impfen zu lassen, um sie vor dem gefährlichen Erreger zu schützen, betonte Jaritz. Forscher gehen davon aus, dass die meisten Pferde den Erreger bereits in sich tragen, die Krankheit aber nur bei besonderen Bedingungen wie etwa Stress ausbricht.

Pferdeherpes tritt immer wieder mal auch in Schleswig-Holstein auf, vorwiegend in der kalten Jahreszeit. In der hiesigen Region habe es in jüngster Zeit aber kaum Fälle gegeben, so Jaritz. Er könne sich lediglich an einen Ausbruch im Raum Flensburg vor zwei bis drei Jahren erinnern.