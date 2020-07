Gefährliche Krankheit : Pferdeherpes: Der Kropper Reitstall ist virusfrei

Im Mai war dort das hochansteckende Pferdeherpes ausgebrochen – alle Tiere sind seit fünf Wochen symptomfrei.

von Maike Krabbenhöft

10. Juli 2020, 17:56 Uhr

Kropp | „Wir sind virusfrei“, sagt Christina Petersen, Jugendwartin im Reit- und Fahrverein Kropp, auf dessen Anlage Ende Mai das hochansteckende Equine Herpesvirus ausgebrochen war. Es verursachte Fieber und Lähmungen, die bei drei Tieren so schlimm waren, dass sie eingeschläfert werden mussten. Inzwischen sind die gut 40 Pferde seit fünf Wochen symptomfrei, sodass die Sperrung der Reitanlage aufgehoben und der Reitunterricht wieder aufgenommen werden konnte.

Das Virus sei tückisch, „da die Pferde trotz hohem Fieber normal gefressen und ihr Verhalten nicht geändert haben“, so Christina Petersen. Das änderte sich erst am 26. Mai. „Den Tag werde ich nie vergessen“, sagt die Vereinsvorsitzende Stefanie Heyden: Mittags habe sie ein Nachbar informiert, dass ein Pferd auf der Koppel liegen würde. „Mit Trecker und Manpower haben wir es wieder auf die Beine bekommen“, sagt sie – doch am Abend kippte der Wallach erneut um und musste eingeschläfert werden.

Was erst nach einem Weideunfall ausgesehen hat, erwies sich schnell als Verdachtsfall für eine Herpesinfektion, da am selben Tag ein weiteres Pferd Lahmheiten entwickelte. Sofort wurde die Anlage für Fremde gesperrt und strenge Hygieneregeln eingeführt. Nach zehn Tagen bestätigten Testergebnisse den Verdacht der besorgten Pferdebesitzer. „Wir wollten das Virus nicht verheimlichen und haben die umliegenden Reiterhöfe informiert“, so Petersen.

Über Wochen hätten sie zweimal täglich bei allen Pferden Fieber gemessen, erzählt Stefanie Heyden. Fast zwei Drittel aller Tiere sind erkrankt, acht hatten Lähmungen. „Wir haben Nachtschichten eingelegt, um helfen zu können, falls ein Pferd nicht mehr auf die Beine kam“, sagt sie. Eine Stute habe zehn Tage mit Lähmungen gekämpft und überlebt, berichtet Christina Petersen von einem Erfolgserlebnis. Bis auf ein Tier hätten sich alle Pferde weitgehend wieder erholt, ergänzt sie.

Bei der Behandlung hätten ihnen die Tierärzte und viele ehrenamtliche Helfer ebenso geholfen wie die Unterstützung von Sponsoren und Spendern, betont Stefanie Heyden. „So hat uns die Pferdeklappe Mineralien und Fliegenspray gespendet“, sagt sie dankbar. Als letzte Maßnahme gegen das Virus haben Vereinsmitglieder am vergangenen Sonnabend mit Heiß-Wasser-Hochdruckreinigern vom Kropper Bauhof Ställe und Reithalle gereinigt und desinfiziert.

Eine funktionierende Reitanlage sei gerade für Kinder und Jugendlichen wichtig, meint Kropps Bürgermeister Stefan Ploog. Daher freue er sich, dass durch konsequenten Einsatz relativ schnell ein Erfolg erzielt worden sei. Dies sei auch im Interesse der Gemeinde, die das Gelände an den Reit- und Fahrverein verpachte.

Um einen neuen Ausbruch zu vermeiden, gilt auf der Reitanlage künftig eine Impfpflicht für alle Einstellpferde. Zwar seien auch geimpfte Tiere teilweise erkrankt, „aber die Symptome waren deutlich milder“, so Christina Petersen.