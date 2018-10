Stoltebüll : Petuhtanten und Digitalisierung

Der Heimatverein der Landschaft Angeln bewegt sich zwischen Vergangenheit und Zukunft.

21. Oktober 2018, 16:49 Uhr

Bei der Herbstversammlung des 1929 gegründeten und aktuell rund 2700 Mitglieder zählenden Heimatvereins der Landschaft Angeln herrschte drangvolle Enge. Sehr zur Freude des Vorsitzenden Eduard Büll, wertete er die große Resonanz doch als Verbundenheit zum Verein und zur Heimat. Dabei gab es zur allgemeinen Erheiterung auch „Ohaueha, wat'n Aggewars“. Da waren die Schwestern Anke Matthiesen aus Oxbüll und Dagmar Nielsen aus Wees nach Stoltebüll gekommen, um als „Petuhtanten“ Altes und Aktuelles zu „mengelieren“ – zu vermischen. Das gefiel.

In ihrer besonderen Sprache aus Platt-Dänisch, Platt-Deutsch und etwas Französisch erzählten sie als Kapitänsfrauen in Petuh-Kledage, was sie bewegt. Die Schwestern wollen mit ihren Auftritten dazu beitragen, dass ihre spezielle Sprache erhalten bleibt.

Sie können sich noch gut daran erinnern, dass ihre Großmutter „Petuh“ sprach und sie als junge Mädchen zusammen mit ihrer Mutter auftraten. Ausstaffiert mit schwarzen Kleidern und Kompott-Hüten verkörpern sie Kapitänsfrauen, die auf der „Alexandra“ auf der Flensburger Förde mitfuhren.

Bei der Herbstversammlung rätselten sie, warum die CSU bei den Wahlen in Bayern so schlecht abgeschnitten hat. Klarer Fall: „Das kann ich Sie sagen“. Schließlich sei „Seehofer so etwas Ähnliches wie Herr Büll – Heimatvereins-Minister...“.

„Bewahren und Bauen in Angeln – Denkmalspflege im ländlichen Raum“: Mit diesem Thema setzte sich Nils Meyer, Gebietsreferent für den nördlichen Landesteil im Landesamt für Denkmalspflege, auseinander und fand aufmerksame Zuhörer. Er machte sich für den Substanzerhalt stark. Bedingt durch den Strukturwandel gelte es, sich den Herausforderungen, zu denen Leerstand und Zerfall gehören, zu stellen. Als positive Beispiele nannte er den Holländerhof in Wagersrott, die Bohlenscheune in Westerholz, die Schlosskapelle und alte Apotheke in Glücksburg. Sie alle seien Schätze der Landschaft und da sei es wichtig, dass sie nicht leer stehen, sondern in Gebrauch seien. Das gelte auch für die Dreiseithöfe, die von ihren Besitzern wertgeschätzt werden. Aber auch der Bismarckturm auf dem Scheersberg und der Heringszaun in Kappeln seien Denkmäler, die zur Landschaft Angeln gehören.

Zu Beginn der Herbstversammlung hatte Vorsitzender Eduard Büll als aktuelles Projekt darauf hingewiesen, dass die Jahrbücher digitalisiert werden und dass die Frühjahrstagung 2019 am 19. Mai in Norderbrarup stattfindet. Dann stehen auch Wahlen an – für einen neuen Kassenführer und einen neuen Beisitzer.

Als Amtsvorsteher der „Geltinger Bucht“ ließ es sich Thomas Johannsen aus Niesgrau nicht nehmen, ein Plädoyer für „unsere schmucke Landschaft und die plattdeutsche Sprache“ zu halten: „Das ist unsere Heimat“, sagte er.

Auch Stoltebülls neuer Bürgermeister Jörg Struve stellte sich vor und nahm auf das Wappen der Gemeinde mit einem Lindenblatt Bezug. Einst gab es in der Gemeinde eine Baumschule und die lieferte seinerzeit Linden für die legendäre Straße „Unter den Linden“ in Berlin. Nein, Mitglied im Heimatverein sei er nicht, gestand Struve. Dem kann abgeholfen werden. Vorstandsmitglied Heiner Nissen, ebenfalls aus Stoltebüll, drückte dem Bürgermeister einen Mitgliedsantrag in die Hand – der nun darauf wartet, unterschrieben zu werden.