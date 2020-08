Erfde : Petra Nicolaisen und Andreas Hein sprechen mit Bürgern über Straßen und das Leben auf dem Land

Die CDU-Bundestagsabgeordnete musste von Wanderup nach Erfde wegen zahlreicher Bauarbeiten einen Umweg fahren.

06. August 2020, 15:34 Uhr

Erfde | Fragen zu politischen Geschehnissen konnten zahlreiche Besucher in Erfde an die CDU-Bundestagsabgeordnete Petra Nicolaisen und an den CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Hein stellen. Die zum Teil maroden Straßen im Kreissüdwesten bestimmten unter anderem die Gespräche. Nur über Umleitungen gelangte Petra Nicolaisen von Wanderup nach Erfde, wegen der vielen Straßenbaumaßnahmen. Ein Erfder berichtete, dass die Bundesstraße vom Erfder Ortszentrum bis nach Grevenhorst auf ist: „Ich habe hier über 200 Risse auf den 2,7 Kilometern gezählt.“ Hein führte in dem Zusammenhang an, dass man bei Sanierungen von Landestraßen gleichzeitig die Radwege auf Vordermann bringt. Beide Abgeordnete sind der Meinung, dass der Fahrradverkehr zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Weiter betonte Nicolaisen, dass die „Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zwischen der Land- und Stadtbevölkerung da sein muss“. Dazu müsse an der Infrastruktur auf dem Lande gearbeitet werden. Flächendeckender Glasfaser-Breitbandausbau ist als große Chance anzusehen. „Wenn der da ist, dann werden viele Bewohner aus Metropolregionen nicht nur Urlaub auf dem Lande verbringen, sondern auch dort hinziehen“, prophezeit die Wanderuperin. Gerade auf dem Lande ist für Berufstätige die Versorgung von Kindern optimaler als in Ballungsgebieten. Dazu ergänzte Erfdes Bürgermeister Thomas Klömmer: „Bei uns funktioniert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – wir haben außer in den Weihnachtsferien von 7 bis 17 Uhr zuverlässige Betreuung.“

Begeistert zeigte sich Petra Nicolaisen vom kommunalen Medinischen Versorgungszentrum in Erfde: „Da habt ihr das Optimale ausgeschöpft.“

Die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern, bleibt weiterhin eine wichtige Aufgabe. „Die im September beginnenden Lesungen zum Haushaltsplan 2021 werden uns herausfordern“, bekundet Nicolaisen. Aber man werde alles Mögliche unternehmen, um den Wirtschaftskreislauf zu stabilisieren. „Einige Branchen leiden und benötigen Stützungen“, so ihr Fazit.

Spannend wird für Nicolaisen: Am 31. August hat sich die Direktkandidatin gegen ihren CDU-Mitbewerber Dirk Andresen zu behaupten. Und zur Bundestagswahl tritt der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, als Direktkandidat im Wahlkreis 1 an.