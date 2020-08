Kropp : Petra Nicolaisen und Andreas Hein diskutieren über Corona-Pandemie

Mitglieder des HHG Kropp nutzten die Gelegenheit, um ihre Sorgen und Nöte anzusprechen.

16. August 2020, 16:43 Uhr

Kropp | Die CDU-Politiker Petra Nicolaisen und Andreas Hein waren nach Kropp gekommen, um persönlich Stimmen aus Handel, Handwerk und Gewerbe zu hören. Sie interessierten sich vor allem für die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Mitglieder des HHG Kropp nutzten die Gelegenheit, um ihre Sorgen und Nöte anzusprechen.

„Das Kurzarbeitergeld ist innerhalb von wenigen Tagen ausgezahlt worden. Das hat gut funktioniert,“ sagte Jörn Groth vom Hotel Wikingerhof. Keine Zustimmung gab es für die Mehrwertsteuersenkung. „Das hat uns nur zusätzliche Arbeit und neue Kosten eingebracht“, erklärte Maren Bandholz vom Gasthaus Bandholz. Computer- und Kassensysteme mussten umgestellt werden. Die Weitergabe der Mehrwertsteuersenkung an die Kunden sei zwar freiwillig, aber viele Kunden erwarten das. „Wir haben keinen Cent zu verschenken,“ so Bäckermeister Klaus Lemmermann, denn zur EDV-Umstellung kommen die Kosten für Hygienekonzepte und deren Ausführung.

„Ich habe zu diesem Thema viele E-Mails und noch mehr Schelte bekommen“, sagte Petra Nicolaisen und räumte ein, dass diese Steuersenkung gut gemeint, aber wohl nicht bis zum Ende durchdacht gewesen sei. Zweiter Kritikpunkt war die unterschiedliche Handhabe in den Richtlinien für die Beantragung von Soforthilfen. „Wir können unsere Mandanten nicht seriös beraten, wenn sich nahezu stündlich die Richtlinien ändern“, sagte Lars Dorn, Steuerberater bei SHBB in Kropp. Seine Berufskollegin Meike Bahrenfuß fügte hinzu „und eine Mehrwertsteuerumstellung mitten im Jahr ist eine Katastrophe“.

Carsten Saß, Geschäftsführer im Autohaus Thomsen, zeigte die Schwierigkeiten in seinem Gewerk. Es habe Schwierigkeiten in der Verfügbarkeit von Waren gegeben, und der öffentliche Dienst wie Zulassungsstellen haben „einfach zu gemacht“. „Ich habe meine Leute in Kurzarbeit geschickt, damit nicht alle zeitgleich im Dienst sind und wir so Ansteckung vermeiden. Wir können auch nicht einfach zu machen. Wir haben alle die gleiche Verantwortung“, kritisierte er. Große Probleme haben auch die Event-Agenturen. Ingo Paulsen von „pst.events“ monierte die zum Teil widersprüchlichen Vorschriften der Landesverordnung für Veranstaltungen.

Maike Hinrichsen vom RegionalMarketing Kropp/Stapelholm wünschte sich verlässliche Planungssicherheit für 2021. Für Unmut sorgen auch die Unterschiede zwischen „großen Städten und dem platten Land. Wir brauchen fixe Rahmenbedingungen für alle“, so Hinrichsen.

Kay Gellert von der Provinzial hat den Eindruck, dass „Politik und Medien die großen Betriebe im Blick haben und die kleinen und mittleren Betriebe, die gerade ihre Reserven aufbrauchen, werden vergessen“. An dieser Stelle kam Widerspruch von Petra Nicolaisen: „Wir sind nah dran am Bürger und in Berlin diskutieren wir auch über die kleinen Betriebe“ und Andreas Hein fügte hinzu „wir sind viel unterwegs und sprechen mit den Menschen“.