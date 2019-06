Rathaus Schleswig : Personalmangel: Warten auf die Feuerwache

Fehlendes Personal im Bauamt: Das Feuerwehr-Gerätehaus am Kattenhunder Weg wird erst ein Jahr später eingeweiht.

von Joachim Pohl

17. Juni 2019, 18:25 Uhr

Schleswig | Eigentlich sollte der neuen Feuerwache am Bahnhof später im Jahr ein zweiter Neubau am Kattenhunder Weg folgen. Voller Optimismus hatte man sich im November 2018 auf dem freien Grundstück zum so genannten „Ersten Spatenstich“ getroffen. Und bei der Einweihung des Gebäudes am Bahnhof hatte Bürgermeister Arthur Christiansen mitgeteilt, dass am Kattenhunder Weg immerhin erste Tiefbauarbeiten laufen würden.

Wenn man dort heute vorbei fährt, sieht man außer einem Bauschild und einem großen, platt gewalzten Haufen Sand nichts, was nach Tief- oder anderen Bauarbeiten aussieht. Seit dem ersten Spatenstich ist dort nichts passiert. Die Stadt hat Bau und Fertigstellung des Gerätehauses auf das kommende Jahr verschoben. In diesem Jahr sind nur Erschließungsarbeiten vorgesehen. Die Einweihung verzögert sich um rund ein Jahr. Die Feuerwehr muss sich in Geduld üben.

Der Grund für die Verzögerung ist ebenso einfach wie weit verbreitet: Im Bauamt fehlt es an Personal für den Bereich Hochbau. „Wir haben eine Ingenieurin verloren“, so Bürgermeister Arthur Christiansen, eine Nachbesetzung war bisher noch nicht möglich. Der Markt ist leer gefegt. Das Problem sei kein Schleswiger Problem, so Christiansen, sondern ein bundesweites.

Die Planung für den Feuerwehr-Neubau müsse ruhen, damit Fördergelder in Höhe von 7,5 Millionen Euro nicht verfallen; sie sind für Schulsanierungen vorgesehen. Neben der geplanten Feuerwache würden außerdem eine Reihe kleinerer Arbeiten an einigen Gebäuden „liegen bleiben“, so Christiansen.

Die Besonderheit an der Spitze des Bauamtes mit dem langfristigen Fehlen der Leiterin (Elternzeit) und dem Weggang des Stellvertreters habe nichts mit der Verschiebung von Projekten zu tun, betont der Bürgermeister. Allerdings: Der jetzige Leiter Philipp Schöning ist von unten aufgerückt, jemand anders ist nachgerückt und hat selbst eine Lücke hinterlassen.

Leichte Kritik kommt aus der Politik. „Ich glaube tatsächlich, dass ein erhöhter Personalbedarf zu spät beantragt wurde“, sagt Stephan Dose (SPD), Vorsitzender des Bauausschusses und Christiansens Gegenkandidat bei der Bürgermeisterwahl am 1. September. Es gebe einen „Instandsetzungsstau“ bei städtischen Liegenschaften. In der Vergangenheit konnten sogar zur Verfügung stehende Finanzmittel nicht vollständig ausgegeben werden, weil kein Personal da war, um die Aufgaben abzuwickeln. Auch seien immer wieder Stellen unnötigerweise nur befristet besetzt worden.

Ein weiteres Problem ist die Verkehrsplanung. Auch die zweite Ausschreibung eines Verkehrsplaners blieb ohne Erfolg. Der Verkehrsplaner sollte sich nicht zuletzt um Verbesserungen in der Fahrrad-Infrastruktur der Stadt kümmern. Jetzt überlege man ein anderes Vorgehen, so Bürgermeister Christiansen. „Wir denken daran, die Stelle eines Tiefbauers auszuschreiben, der sich verstärkt mit Verkehrsfragen befasst. Die eigentlichen planerischen Leistungen vergeben wir dann an externe Büros und lassen die Arbeiten von dem neuen Tiefbauer im Rahmen des Controlling überwachen.“