Paulus wird Familienzentrum

Kirchengemeinderat beschließt Vier-Millionen-Projekt / Baubeginn für Sommer 2021 geplant / Ort für zahlreiche Begegnungen

24. November 2020, 19:14 Uhr

Schleswig | Das ist ein Riesenschritt für die Kirchengemeinde Schleswig: Aus der Paulus-Kirche an der Königsberger Straße wird in den kommenden zweieinhalb Jahren das „Pauluszentrum“. Die Kirche aus den späten 50er Jahren ist prägend für den Norden der Stadt und wird auch nach den Umbaumaßnahmen noch deutlich zu erkennen sein. Der Kirchengemeinderat hat am Montagabend einstimmig beschlossen, die seit vier Jahren verfolgten Pläne jetzt tatsächlich umzusetzen.

„Wir haben uns in die Augen geschaut und das dann beschlossen“, sagte Pastor Michael Dübbers, Vorsitzender des Kirchengemeinderats. „Wir haben richtig Lust auf dieses Projekt!“ Vier Millionen Euro nimmt die Kirchengemeinde in die Hand. „Der Kirchenkreis hat zugesagt, eine Million Euro dazu zu geben.“

Die Klinkerfassade der Kirche wird entfernt; das Gebäude erhält dann erstmals eine Wärmedämmung und eine neue Fassade. Mehrere Räume werden hier künftig untergebracht; Herzstück ist ein großer heller Gottesdienst-Raum. Ein gläsernes Foyer wird an das Gebäude angesetzt, wie der Husumer Architekt Manuel Dycker erläuterte: „Das steht für Transparenz.“ Der daneben liegende Flachbau mit dem Versammlungsraum wird abgerissen, dort soll eine Freifläche entstehen, die vielfältig genutzt werden kann.

Pröpstin Johanna Lenz-Aude spricht von einem „doppelten Weg“, auf dem sich die Kirchengemeinde befinde, da sie nahezu gleichzeitig die Sanierung des Doms – „das Wohnzimmer“ – und die Paulus-Erneuerung auf den Weg bringe. „Hier entsteht ein Zentrum für lebendige Gemeindearbeit. Das hat uns überzeugt. Die Kirchengemeinde macht sich zukunftsfähig.“

Das Pauluszentrum soll auf vielfältige Weise genutzt werden, vor allem von den beiden jungen Pastorinnen Sandra Matz und Jasmin Donath-Husmann, Vorsitzende des Jugendausschusses. Es werde in dem neuen Gottesdienst-Raum keine Orgel mehr geben, so Matz, stattdessen sei eine moderne Form der Kirchenmusik vorgesehen, in der das Klavier ein wichtige Rolle spiele. Auch die Band werde hier beheimatet sein , sie erhält einen eigenen Probenraum. „Das kann hier durchaus ein Hotspot für Trauungen werden“, hofft Sandra Matz. Denn Paulus bekommt eine vollständige Küche, in der tatsächlich gekocht werden kann. Gemeinsames Essen, für das es in der Bibel zahlreiche Beispiele gebe, so die Pröpstin, ist eine weitere Aktivität, die in regelmäßigen Abständen vorgesehen sei.

„In diesem Viertel gibt es viele junge Mütter mit Kindern, viele Familien“, weiß Pastorin Matz. Und sie können sich gut vorstellen, dass alleinstehende Ältere Spaß daran haben, mit und für Jüngere zu kochen.

Die Mitarbeiter des Jugendbereichs werden ihre Büros in dem erneuerten Gebäude erhalten, die Pfadfinder und die Konfirmanden bekommen hier ihr Domizil. Auch die Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter und die Seniorenarbeit ziehen ins Pauluszentrum.

Ausgangspunkt der Planungen war die Tatsache, dass dir Kirchengemeinde zu viele alte Gebäude mit zum Teil erheblichen baulichen Defiziten hatte. Das Gemeindehaus Michaelis-Süd wurde bereits verkauft.