Amt Süderbrarup : Patrick Moldenhauer entwickelt eine kostenlose Software für seine Feuerwehr

Mit dem neuen Programm „Firemon 112“ wird der Einsatzalarm nun auf einem Bildschirm angezeigt.

von Gero Trittmaack

29. Januar 2021, 17:37 Uhr

Steinfeld | Von der Feuerwehr für die Feuerwehr“, so lautete am Dienstagabend das Motto bei der Freiwilligen Feuerwehr in Steinfeld, als die neue Software „Firemon 112“ vorgestellt wurde.

Patrick Moldenhauer (38), seit 2013 Norderbrarups Feuerwehrmann, ist beruflich Informatiker und hat dieses Programm ehrenamtlich entwickelt. Er führte in Steinfeld eine simulierte Einsatzmeldung vor, so als wäre sie von der Leitstelle per E-Mail gemeldet worden. Ein von der Gemeinde angeschaffter Bildschirm hängt ab sofort in der Umkleide, ein zweiter größerer, gesponsert von Smart City, direkt in der Fahrzeughalle. „Wenn die Kameraden reinkommen, um sich anzuziehen, dann ist der Einsatzalarm schon auf dem Bildschirm, und auch mit Sprachdurchsage, damit nicht alles erst gelesen werden muss“, erklärte Steinfelds Bürgermeister Wolfgang Hinz. „Auch für nachfolgende Kameraden muss das noch zur Verfügung stehen und im Fahrzeug mit Hilfe eines Tablets oder Handys weiter verfügbar sein.“

Für die Zuschauer in Steinfelds neuer Fahrzeughalle waren erst einmal alle grundsätzlich notwendigen Informationen, wie zum Beispiel Ort, Lage und Einsatzstichwort zu sehen und zu hören. Angereichert wurde alles mit dem Einsatzwetter inklusive Windrichtung, Fahrtroute, Hydrantenstandorten, Sicht aus der Vogelperspektive mit den umliegenden Gebäuden und vielen weiteren nützlichen Informationen. „Wir sind ja noch lange nicht fertig. Es gibt noch eine lange Liste von Dingen, die ich noch dazubauen soll“, erklärte der Programmierer, „das Ziel muss sein, deutlich schlagfertiger in den Einsatz gehen zu können.“

Das Besondere an dem neuen System ist nicht nur die effektive Hilfe, sondern auch die ehrenamtliche Erarbeitung in zirka 250 Arbeitsstunden. „Mein Programm soll für die Feuerwehr kostenfrei sein und es auch bleiben“ fordert Moldenhauer. Es gebe schon ähnliche Programme, die aber vor allem für die ländlichen freiwilligen Feuerwehren kaum erschwinglich seien. Deshalb sieht er seine Entwicklung auch nicht als Konkurrenz. „Wir sind als Smart City mit eingestiegen, als Patrick mit dieser hervorragenden Entwicklung an uns herangetreten ist, auf die wir ja selbst gar nicht gekommen wären“, freute sich Amtsvorsteher Thomas Detlefsen. Marie Bormann, die Projektkoordinatorin Smart City, bezeichnete es als wunderbar, wenn aus der Bevölkerung Ideen kommen. „Das Ganze ist inzwischen amtsweit ausgerollt, das heißt, alle anderen Gemeinden wurden informiert und sind Feuer und Flamme. Jede Wehr in unserem Amt wird von Smart City einen Bildschirm und einen kleinen Rechner dafür gesponsert bekommen. Der Mehrwert hat uns alle sofort überzeugt“, erklärte Detlefsen. Er sicherte Patrick Moldenhauer zu, dass er zumindest eine Dauer-Freikarte für den Brarupmarkt-Frühshoppen bekäme, worüber dieser sich sichtlich freute.