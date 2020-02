Patientin: „Als ob mein Bein in Flammen steht“

Avatar_shz von Redaktion Schleswig

14. Februar 2020, 15:45 Uhr

Sie war Hochleistungssportlerin, mischte als Bobfahrerin in der Nationalmannschaft mit. Und beruflich wollte sie als Offiziersanwärterin bei der Bundeswehr ein Studium aufnehmen. Doch dann: Ein schlimmer Unfall am Skilift, bei dem ihr rechtes Bein in rotierende Förderbänder gerät, wirft alle Zukunftspläne über den Haufen.

Das war 2010. Danach sollte Jennifer Henseke (28), die aus dem Westerwald stammt und seit einigen Jahren in Kropp lebt, keinen Tag und keine Nacht mehr ohne Schmerzen sein. Ein Martyrium, neun Jahre lang. Nicht auszuhalten ohne Schmerzmittel. „Besonders nachts in der Ruhestellung hatte ich entsetzliche Nervenschmerzen – als ob das ganze Bein in Flammen steht“, sagt sie. Etliche Operationen am Bein konnten daran nichts ändern. „Tagsüber habe ich das Haus kaum noch verlassen, nur mit starken Schmerzmitteln, auch Opioiden, konnte ich die Zeit überstehen.“ Schlafen ist kaum drin, psychische Probleme kommen hinzu. Als junge talentierte Frau, die mit so viel Tatendrang ins Leben gestartet war, sitzt sie jetzt im Rollstuhl.

Doch gerade als ihre Lage immer unerträglicher wird, stößt sie vergangenen August im Internet auf die Vamed-Ostseeklinik in Damp. Sie recherchiert das medizinische Leistungsspektrum der Abteilung Neurochirurgie unter Chefarzt Dr. Aldemar Andres Hegewald. Bei ihm, dem Spezialisten für schwierige Wirbelsäulen-Krankheitsfälle, meldet sie sich zu einem Erstgespräch Anfang September an.

„Das war der Wendepunkt für mich“, meint sie heute, nach viermonatiger Behandlungszeit in Damp.

Eine Schicksalswende, die – wie sie sagt – sie ins Leben zurückgeführt hat. „Neben dem medizinischen Erfolg bin ich Dr. Hegewald dankbar dafür, dass er sich wirklich Zeit für meine Beschwerden genommen hat.“ Daran habe es zuvor während ihrer Behandlungs-Odyssee meist gefehlt. Vom gesamten Team um Hegewald habe sie bei ihrem stationären Aufenthalt in Damp viel menschliche Zuwendung erfahren – „das hat mir sehr geholfen, weil ich mich mit meinen Schmerzen und Ängsten hier ernst genommen fühlte“.

Während Jennifer Henseke dies sagt, steht sie auf, schiebt den Rollstuhl im Damper Klinikflur ein Stück beiseite. Kerzengerade steht sie nun vor uns und lächelt.

Mit der epiduralen Rückenmarkstimulation – ein mininal-invasives Verfahren zur Behandlung von Nervenschmerzen – hat Experte Hegewald ihr helfen können.

„Das Prinzip bei dieser Schmerzbehandlung ist einfach“, erklärt er. Über eine oder mehrere Elektroden, die unter örtlicher Betäubung auf die Rückenmarkshaut eingebracht werden, leitet er Stromimpulse dorthin. Bei diesem Vorgang verspüren Patienten ein angenehmes Kribbeln, das die Schmerzen überlagert.

„Genauso funktioniert es auch bei mir“, berichtet Henseke. Wie stark es kribbeln soll, hat sie dabei selbst in der Hand – mittels eines Impulsgebers, einer Art Fernbedienung. In der Testphase hat sie gelernt, den für sie angenehmen Stimulationsgrad einzustellen. Diese Form der Schmerzbehandlung sei ein Segen für sie gewesen, sagt sie.

Nun schmiedet sie mit ihrem Mann wieder Pläne für die Zukunft – beruflich und familiär. „Was später mein Bein mit mir macht, weiß ich nicht, freue mich jetzt aber über meine neue Gefühlslage: Endlich wieder Energie spüren!“

Es scheint, als habe Jennifer Henseke ein Stück von ihrem alten Sportsgeist zurückgewonnen.