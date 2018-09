Busdorf : Pastorin Emersleben übernimmt Vertretungsstelle

Auch ein Pastor kann mal krank sein. Dass die Aufgaben in der Kirchengemeinde dann verlässlich weitergeführt werden können, dafür hat der Kirchenkreis eine Pfarrstelle eingerichtet, die zunächst auf fünf Jahre befristet ist.

26. September 2018, 16:14 Uhr

In dieses Amt berufen wurde Pastorin Karin Emersleben aus Hollingstedt, deren Aufgabe es sein wird, kreisweit als Vertretung in den Kirchengemeinden einzuspringen, als Hilfe in der Not. Im Rahmen eines Gottesdienstes, der in der St.-Andreas-Kirche in Haddeby stattfand, wurde Karin Emersleben von Pröpstin Johanna Lenz-Aude und der Kirchengemeinde in ihr Amt eingeführt. Bis zur Genesung von Haddebys Pastor Witold Chwastek gehört die Kirchengemeinde Haddeby zu ihrem Einsatzgebiet, um Pastor Kai Hansen in der Kirchenarbeit zu unterstützen.

Haddeby ist Karin Emersleben bestens vertraut, denn sie absolvierte hier 1994 das Vikariat und war bis 1996 als Pastorin in Anstellung tätig, bis sie in die Gemeinde Hollingsstedt wechselte. Die 52-jährige Pastorin freut sich nun auf die neue Aufgabe. „Vertretung ist eine ganz hohe Kunst. Das kannst du und das machst du gut. Darum haben wir dich auch in das Amt geholt. Ein neuer Abschnitt für dich, heute hier morgen dort. Hier in Haddeby wirst du eine Hilfe sein, damit Witold Chastek gesund wird und Kai Hansen nicht krank“, sagte Lenz-Aude.