Glücksburg : Pastor Thomas Rust sagt auf Wiedersehen

Der Glücksburger Seelsorger Thomas Rust wechselt nach Dithmarschen. Er blickt auf eine bewegte Zeit zurück.

von shz.de

09. August 2019, 14:48 Uhr

Glücksburg | Die Umzugskartons liegen bereit im Pastorat von Thomas Rust. Seine letzte Predigt für die Glücksburger Gemeinde ist geschrieben. Er wird sie morgen ab 14 Uhr in der Auferstehungskirche halten, bevor Propst Helgo Jacobs ihn entpflichten wird. Anschließend bittet die Kirche zu Sektempfang und gegen 17 Uhr zu einem deftigen Essen rund um die Kirche.

Seine letzten drei Dienstjahre und seinen Lebensabend will der 62-Jährige in Dithmarschen verbringen. Ab September wird er eine übergemeindliche Pfarrstelle im Kirchenkreis Dithmarschen übernehmen. Der Umzug habe „private Gründe“, sagt der Familienmensch Rust. Seine Schwiegereltern leben in Lunden in Dithmarschen. Seine Frau Beate, Diakonin und Erzieherin, wechselt vom evangelischen Kindergarten Glücksburg an den städtischen Kindergarten Tönning. Zusammen haben sie fünf Kinder.

Mit dem Wegzug der Rusts nach 16 Jahren endet die Zeit, in der Glücksburg zwei Pastoren hatte. Die Zahl der Kirchenmitglieder in der Gemeinde ist – wie generell im Land – rückläufig. Zwischen 2600 und 2700 seien es noch, so Rust. „Es war klar, dass die zweite Stelle abgebaut wird, wenn ich ausscheide.“ Sein Kollege Norbert Siemen, der lange Zeit zusätzlich einen Dienstauftrag in Wees hatte, übernimmt die Gemeinde nun ganz. „Norbert ist taff. Er schafft das auch alleine“, glaubt Rust. Veränderungen werde es aber schon geben – vor allem im Programm rund um die üblichen Aufgaben einer Gemeindekirche.

Rust hat viel auf die Beine gestellt. „Ich bin aktivistisch und kreativ. Dass ich mich so entfalten konnte, hat mit Pastor Siemen zu tun“, meint er. Siemen sei der „ruhende Part“ gewesen, den es an der Seite eines umtriebigen Aktivisten wohl geben muss. Rust unternahm zahlreiche Fahrten mit seinen Konfirmanden, nach Hamburg, Radtouren durch Norddeutschland und Schiffstouren in Holland. Mit älteren Bürgern reiste er nach Israel, Jordanien, den russischen Teil von Ostpreußen, Litauen und Estland. Er baute die Jugendgruppe „Kikuyu“ auf, die Musik- und Theatervorstellungen einstudierte. Er initiierte die Vortragsreihe „Glücksburger Gespräche.“

Das alles müsse neu strukturiert werden, zum Beispiel durch Mithilfe von interessierten Laien, so Rust. Die „Glücksburger Gespräche“ seien schon in neuen Händen. Die Gruppe „Kikuyu“ werde sicher weiter bestehen, weil sie auch bisher von den Jugendlichen selber organisiert wurde. „Die Gruppe habe ich nie geleitet. Die habe ich nur begleitet“, sagt Rust. Ohnehin ist er der Meinung, dass man den Gemeinden viel mehr Eigeninitiative zutrauen müsse. Denn „das, was sie als wertvoll erlebt haben, werden sie weiterführen. Da werden sich immer Menschen finden.“

Zu den besonders eindringlichen Erlebnissen seiner Glücksburger Jahre zählt für ihn eine Fahrt mit den Konfirmanden nach Hamburg, während der Einrichtungen unterschiedlicher Glaubensrichtungen besucht wurden, darunter eine Moschee und das buddhistische Zentrum. Wie gut die Gemeinde in Krisenzeiten zusammenhält, erlebte er nach einer Amokfahrt gegen einen Linienbus im Jahr 2010 und während des Abschiebedramas um eine albanische Familie im vergangenen Jahr.

Drastische Momente waren das, die sich nicht aus dem Privatleben heraushalten ließen. „Wir haben manchmal am Limit unserer Kräfte gelebt“, fasst er die Glücksburger Zeit zusammen.

Dass er es auch ruhiger angehen lassen kann, zeigt sich bei einem Gang durch den Garten. Stolz werden Gemüsebeet und Stockrosen gezeigt. Die Blumen stammen aus Samen aus Æroskøbing auf Ærø. Dorthin war Rust vor 16 Jahren gefahren, um der Familie die Schönheit seiner Heimatregion zu zeigen. Von Kappeln, wo Rust als Sohn eines Pastors aufwuchs, war er öfter auf die dänische Insel Ærø gesegelt. Die Stauden sollen mit nach Dithmarschen umziehen.