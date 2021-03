Technik von Hystreet.com : Passantenzähler im Schleswiger Stadtweg seit Dienstag „scharf“

Das neu installierte System soll die Frequenz in der Ladenstraße messen.

von Sven Windmann

02. März 2021, 16:52 Uhr

Schleswig | In der vergangenen Woche wurden, wie berichtet, auf Initiative des Stadtmarketings zwei Passantenzähler in der Ladenstraße angebracht – einer bei „Foto Sliasthorp“, ein zweiter am „Schuhhaus Forck“ (gegenüber I.D. Sievers). Seit gestern nun sind beide Sender scharf gestellt. Ab sofort wird also die Passanten-Frequenz im Stadtweg gezählt.

Der Anbieter Hystreet.com, für den sich das Stadtmarketing entschieden hat, erlaubt es jedem, die Daten einzusehen. Dafür kann man sich auf der Seite www.hystreet.com registrieren und tagesaktuell die Werte für Schleswig (für den Zähler bei Forck) einsehen. Es wird von dem System nur die Anzahl der Fußgänger erfasst, eine Kamera ist nicht integriert.