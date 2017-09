Schleswig : Parkgebühren rücken näher

vergrößern 1 von 1 Foto: oje 1 von 1

Das Geld für 29 Parkschein-Automaten soll schon im Haushalt für das kommende Jahr eingeplant werden. Es gibt inzwischen kaum noch Zweifel: Die Zeit des kostenlosen Parkens in der Innenstadt ist bald vorbei. Konkrete Beschlüsse gibt es aber noch nicht. Das wird sich auch in der Bauausschuss-Sitzung am kommenden Dienstag (15 Uhr im Rathaus) nicht ändern. Das Thema steht zwar auf der Tagesordnung. „Es handelt sich aber lediglich um eine Sachstandsmitteilung“, betont der Ausschussvorsitzende Stephan Dose (SPD). In seiner Fraktion gebe es daher auch „noch keine abschließende Positionierung“. Nicht nur die Sozialdemokraten, auch die anderen Fraktionen sprechen jedoch schon seit längerer Zeit davon, dass an Parkgebühren kein Weg vorbeiführen werde. Allein schon, um einen Ersatz für das marode Parkhaus am Schwarzen Weg finanzieren zu können. Die Sorge, dabei in der Bevölkerung auf Unverständnis zu stoßen, ist allerdings groß. „Wir erwarten von der Verwaltung, dass Informationsveranstaltungen für Bürger durchführt werden“, sagt Dose.

Worüber genau die Bürger dann informiert werden könnten, das zeichnet sich langsam ab. Im Sachstandsbericht am Dienstag werden Empfehlungen des Verkehrsplanungsbüros VTT aus Seevetal bei Hamburg vorgestellt. Es sieht ein einheitliches Gebührenmodell für das neue Parkhaus und für die Parkplätze am Straßenrand in der gesamten Innenstadt vor. Demnach soll das Parken in der ersten halben Stunde kostenlos sein. Die nächste Stunde soll ein Euro kosten, jede weitere Stunde 50 Cent. Tagestickets sollen drei Euro kosten. Für Anwohner sollen „großzügige Regelungen“ gelten, die aber noch nicht näher definiert sind. VVT rechnet mittelfristig mit 335 000 Euro Einnahmen pro Jahr.

Der stellvertretende Bauausschuss-Vorsitzende Helge Lehmkuhl (CDU) hält es für verfrüht, jetzt schon über die Höhe der Gebühren zu reden, bevor klar ist, wie das alte Parkhaus ersetzt wird. Stephan Dose hingegen nennt das vorgeschlagene Preismodell „akzeptabel“. Auch der SSW-Fraktionsvorsitzende Harry Heide könnte damit gut leben. Kritisch sieht er jedoch die Empfehlung der Stadtverwaltung, mit der Parkraumbewirtschaftung zu beginnen, sobald das alte Parkhaus geschlossen wird. „Das wäre das falsche Signal“, meint er. Man solle erst dann Gebühren nehmen, wenn man den Autofahrern auch ein neues Parkhaus anbieten könne. Im Rathaus möchte man aber offenbar gewappnet sein für den Fall, dass das jetzt schon teilweise gesperrte Parkhaus schneller als erwartet komplett geschlossen werden muss. Dann würden die Parkplätze in der Innenstadt richtig knapp. Gebühren würden wohl zumindest einige Dauerparker dazu bewegen, sich Alternativen zu suchen. Um bei einer kurzfristigen Schließung des Parkhauses schnell handlungsfähig zu sein, möchte man in der Stadtverwaltung alle Vorbereitungen für die Parkraumbewirtschaftung schon im nächsten Jahr in die Wege leiten – und eben auch das Geld für die Parkscheinautomaten im Haushalt haben.

Wann ein neues Parkhaus gebaut wird, steht indes weiter in den Sternen. VVT rät der Stadt, das Parkhaus in Eigenregie zu bauen und nicht, wie ursprünglich angedacht, nach einem externen Investor zu suchen. Diese Frage sei „noch nicht entscheidungsreif“, meint Stephan Dose. „Wenn der Neubau förderfähig wäre, wäre ein Betrieb in Eigenregie gut vorstellbar, zumal man so am ehesten dafür Sorge tragen kann, dass die Parkgebühren nicht permanent steigen.“ Helge Lehmkuhl möchte jedoch auf jeden Fall auch die Möglichkeit eines privat betriebenen Parkhauses geprüft wissen. Sein Fraktionschef Holger Ley meint gar: „Hätte man zeitnah einem privaten Unternehmen den Bau des Parkhauses überlassen, hätten wir heute wahrscheinlich bereits ein neues Parkhaus.“



von Ove Jensen

erstellt am 02.Sep.2017 | 07:23 Uhr