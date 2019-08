Parken in St. Peter-Ording wird teurer

Nach mehr als zehn Jahren will die Gemeinde die Gebühren moderat erhöhen

von Tina Ludwig

09. August 2019, 16:45 Uhr

St. Peter-Ording | Während überall munter die Preise steigen, siehe Bahntickets und Briefporto, sind die Parkgebühren in St. Peter-Ording seit 2009 unverändert. Doch nun steht eine Erhöhung an. In der jüngsten Sitzung des Tourismus-Ausschusses wurde das Thema erstmals in der Öffentlichkeit diskutiert. Es betrifft alle öffentlichen Parkplätze, die Parkpalette im Bad und das Strandparken in Ording und Böhl. Die letztmalige Anpassung erfolgte zum 1. Januar 2009.

Für den Strandbesucher gibt es in Ording und in Böhl gegen eine Gebühr vom Frühjahr bis in den Herbst reichlich Parkgelegenheiten. Das ist durch den öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Land zur Befahrung der Strände vereinbart. Das Einziehen der Parkgelder übernimmt die Tourismus-Zentrale an den jeweiligen Strandüberfahrten. Ein Teil des Parkgeldes von derzeit sechs Euro, nämlich 1,33 Euro, fließt an die Nationalparkverwaltung für Maßnahmen im Bereich St. Peter-Ording.

Die Tourismus-Zentrale betreibt die Bermenparkplätze – Parken in Deichnähe oder am Deich – in Ording, am Südstrand und in Böhl jeweils bei den Strandüberfahrten und die Parkpalette im Ortsteil Bad und den Parkplatz an der Dünen-Therme sowie den großen „Ausweichparkplatz“ an der Utholmer Straße in Ording. Die Gemeinde St. Peter-Ording betreibt insgesamt vier Parkplätze: Strandweg (auf dem Wege zum Übergang Köhlbrand), den zwischen Luv und Lee und Dünen-Therme im Ortsteil Bad, einen weiteren, kleinen an der Straße Im Bad, Höhe Möwensteg, und einen am Strandläuferweg. Ansonsten ist Parken frei oder über Parkscheibe geregelt.



Acht Euro am Strand





Vorgesehen ist beispielsweise für die Utholmer Straße eine Erhöhung von drei auf fünf Euro und für das Strandparken von sechs auf acht Euro sowie für den Strandweg von vier auf sechs Euro, jeweils für die Tageskarte in der Saison. Vom 1. November bis 14. März kostet die Tageskarte dann zwei Euro. Bisher kostete es dort einen Euro.

Bürgermeister Rainer Balsmeier informierte die Mitglieder des Ausschusses über den von der Verwaltung ausgearbeiteten Vorschlag, der außerdem eine moderate Anpassung der Parkzeiten an den vorhandenen Bedarf vornimmt. Einstimmig wurde dem Finanzausschuss, der am Montag tagt, die Vorlage zur Beschlussfassung empfohlen. Endgültig stimmt die Gemeindevertretung voraussichtlich am 26. August ab. Die Gebühren werden dann zum 15. März 2020 angepasst.

Bei den Mitteilungen wurde bekannt, dass ab Juli das Verwarnungsgeld wegen verbotswidriger Übernachtungen in Fahrzeugen von 30 auf 50 Euro angehoben worden ist. So soll dem zunehmenden Übernachten auf Parkplätzen und am Strand begegnet werden.

In seinem Kurzbericht über den Bahnverkehr auf der Strecke Husum – St. Peter-Ording erklärte Balsmeier, dass die Pünktlichkeit im Vergleich zu 2018 besser geworden sei, aber Personalprobleme immer noch zu Ausfällen führten. Zudem machten besondere Veranstaltungen wie die Kieler Woche den Einsatz von Fahrzeugen an anderen Orten erforderlich.

Tourismus-Direktorin Constanze Höfinghoff informierte über Veranstaltungen, die Button-Aktion „Ich freue mich über ihr Lächeln“ – die Nachfrage nach den Buttons aus vielen Bereichen sei groß – und auch über die Tatsache, dass die Veranstaltungsreihe der Lokalen Tourismus-Organisation St. Peter-Ording/Eiderstedt „Erzähl mir was auf Eiderstedt“ für den ADAC-Tourismuspreis Schleswig-Holstein nominiert worden ist.