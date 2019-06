Brodersby-Goltoft : Ortsentwicklung geht voran

Die Gemeinde Brodersby-Goltoft hat eine zwei Hektar große Fläche gekauft – und lässt nun ein Konzept zur Nutzung erstellen.

20. Juni 2019, 08:48 Uhr

Brodersby-Goltoft | Einen Riesenschritt in Richtung Zukunft machte die Gemeindevertretung Brodersby-Goltoft in ihrer jüngsten Sitzung. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit beschlossen die Gemeindevertreter einstimmig, den Ankauf einer zwei Hektar großen Fläche südlich der Schleidörferstraße am westlichen Ortseingang des Ortsteils Brodersby.

„Wie die Fläche letztendlich genutzt wird, steht noch nicht fest“, erklärte Bürgermeister Heinz-Erich Puzich. Das würde erst im Ortskernentwicklungsplan festgelegt werden. Der Auftrag zur Erstellung eines solchen Planes wurde an die Fachfirma Agendaregio in der gleichen Sitzung vergeben. Nach einer Ausschreibung hatten sich nur zwei Firmen um diesen Auftrag beworben. Der Zuschlag ging an die Firma Agendaregio, weil sie Referenzaufträge nachweisen und außerdem bereits im nächsten Monat mit der Arbeit beginnen kann. Um die Finanzierung des gesamten Prozesses sicherzustellen, wurde in einem Nachtragshaushalt der Gesamtbetrag möglicher Kredite auf 458.600 Euro erhöht.

Ob die Kredite in dieser Höhe benötigt werden, ist noch offen. Finanzausschussvorsitzende Carmen Marxsen brachte nämlich frohe Kunde über den Jahresabschluss 2018. Unter anderem durch eine hohe Gewerbesteuernachzahlung und die Zuweisung von Infrastrukturmitteln erhöhte sich der Jahresüberschuss von 13.400 auf 146.000 Euro. Die Ergebnisrücklage erhöhte sich dadurch auf 273.000 Euro.

Die erst im Dezember veröffentlichte Straßenreinigungssatzung wurde den Gegebenheiten von Brodersby-Goltoft angepasst. Eigentümer landwirtschaftlicher Flächen, die an Gehwegen liegen, werden von der Straßenreinigungspflicht ausgenommen. Die betreffenden Straßenteile werden weiter von der Gemeinde gepflegt.

Weiteres in Kürze:

>Am Wochenende 3. und 4. August findet im Ortsteil Goltoft das Dorf- und Feuerwehrfest der gesamten Gemeinde statt.

>Das alte Feuerwehrauto wurde in einer Auktion für 5050 Euro verkauft.