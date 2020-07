Munkbrarup : Orgel nach sechs Monaten Sanierung wieder fertig

Das Instrument in der Munkbraruper Kirche wurde wegen zunehmenden Schimmelbefalls repariert.

06. Juli 2020, 08:47 Uhr

Munkbrarup | Sie sparte in der Zeit, und nun hatte die Kirchengemeinde Munkbrarup Not. Hervorgerufen worden war diese durch eine immer schwergängiger werdende Spielweise der Orgel in der St. Laurentiuskirche und durch zunehmenden Schimmelbefall. Die Diagnose machte dringenden Handlungsbedarf erforderlich. Nach nur halbjähriger Grundsanierung befindet sich das Instrument jetzt wieder in hervorragender Verfassung.

Bei der Abnahme zeigte sich Pastor Hans Lorenzen ganz begeistert. „Alles hat auf vielerlei Weise zusammengepasst.“ Damit meinte er neben der Finanzierung vor allem die Schnelligkeit, mit der die Arbeiten abgeschlossen wurden. 2018 hatte sich der Kirchengemeinderat zu einer dermaßen umfangreichen Sanierung entschlossen, sodass im Ergebnis fast eine neue Orgel entstand. 2019 gaben drei Orgelbaufirmen ihre Angebote ab. Den Zuschlag erhielt die Firma Paschen aus Kiel. Aufgrund freier Kapazitäten infolge von zurückgezogenen anderen Vorhaben konnte sie während der Corona-Krise in der geschlossenen Kirche ungestört arbeiten.

Den Orgelprospekt schuf Johann Daniel Busch vor 280 Jahren. Das Werk mit dem gesamten Innenleben wurde im 19. Jahrhundert von dem bekannten Orgelbauer Marcussen hergestellt und nun in Anlehnung an sein Werk erneuert. Gleiches gilt, wie Roland Monczynski, Inhaber der Firma Paschen, erläuterte, für die Disposition und die Intonation. „Wir haben uns dabei von Marcussen leiten lassen.“

Mit dem Ergebnis war Kirchenmusikdirektor Michael Mages als Orgelsachverständiger der Nordkirche bei der formalen Annahme der Arbeiten sehr zufrieden. „Besonders hervorzuheben sind die schönen Einzelklangfarben.“ Mit dem Präludium in C-Dur des Barock-Komponisten Dietrich Buxtehude stellte er das „Plenum“, also das volle Werk der Orgel, mit seiner gesamten Bandbreite, vor. Danach demonstrierte er an kurzen Musikstücken verschiedene Registereinstellungen und Interpretationsmöglichkeiten.

Orgelbauerin Anne Dabringhaus von der Firma Paschen hatte die Farbgestaltung des Gehäuses übernommen. Das überwiegend helle Grau vermittelt einen sehr eleganten Eindruck. Dazu tragen die passenden Proportionen des Instrumentes im Westchor der Kirche bei. Als in gewissem Sinne passend erwiesen sich auch die Kosten in Höhe von 200.000 Euro. Dieser Betrag war vor acht Jahren übrig geblieben bei der seinerzeit teurer veranschlagten Reparatur des Daches der Kirche und der Neugestaltung ihres Innenraumes.

Dr. Klaus Matthiesen überreichte in seiner Eigenschaft als stellvertretender Vorsi tzender des Kirchengemeinderates dem Pastor eine kleine Dokumentation zu Geschichte und Grundinstandsetzung der Orgel. Michael Mages erklärte sich bereit, ein Einweihungskonzert zu geben, wenn die noch geltenden Beschränkungen hinsichtlich der Besucherzahl aufgehoben sind.