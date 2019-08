Süderbrarup : Oldtimertreffen auf dem Marktplatz

Mehr als 1000 Fahrzeuge sind für die Rektol Klassik angemeldet.

von

01. August 2019, 08:23 Uhr

Süderbrarup | Am zweiten Wochenende nach Brarup-Markt werden zahlreiche Oldtimer den Süderbraruper Marktplatz bevölkern und für Aufsehen sorgen. Hatten sich im vergangenen Jahr weit über 1000 Fahrzeuge und Interessenten zu den Rektol Klassik anmeldet, werden es in diesem Jahr noch einmal mehr Teilnehmer sein.

Los geht es am Sonnabend, 10. August. Ab 8 Uhr reisen die Teilnehmer an, gegen 12 Uhr starten sie zur ersten Ausfahrt. Nach einer Kaffeepause und einem Fotoshooting werden die Fahrer gegen 17.30 Uhr zurück auf dem Marktplatz sein, um gemeinsam zu grillen und um ,,Benzingespräche“ zu führen. Dazu sind auch Interessenten und Oldtimerfreunde willkommen. Am Sonntag, 11. August, geht es nach dem gemeinsamen Frühstück um 10 Uhr so richtig los, dann nämlich werden die „9. Internationalen Rektol Klassik“ offiziell eröffnet. Wie immer

gibt es auch eine Restauration, der beliebte und bekannte ,,Teilemarkt“ lädt nicht nur Fachleute zum Stöbern ein. ,,Oldtimer auf dem Laufsteg“ gibt es dann ab zirka 12.30 Uhr zu sehen. Ab 13.30 Uhr folgt Livemusik, und gegen 15 Uhr werden Preise verteilt, in den Kategorien Oldtimer, US-Cars, Nutzfahrzeuge, Schlepper, Ostfahrzeuge und Motorräder. Der Eintritt ist frei ist.