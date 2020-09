Brodersby-Goltof : Oldtimer-Freunde treffen sich am Missunder Fährhaus

Ein früher geplantes Treffen war wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

13. September 2020, 16:11 Uhr

Brodersby-Goltoft | 30 Oldtimer und ihre Besitzer kamen am Sonnabend zum Missunder Fährhaus, um am Herbstreffen der „MBIG-Mercedes-Benz-Interessen-Gemeinschaft“ teilzunehmen. Die Liebhaber von Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz, die ab 1954 bis in die 1990er-Jahre gebaut wurden, hätten sie eigentlich im Frühjahr an einem Treffen mit zirka 600 Besuchern teilnehmen sollen, berichtete Thomas Klose (71), einer der Organisatoren. „Das große Treffen sollte in Petersburg in Niedersachsen stattfinden, aber fiel wegen Corona aus“, sagte er. Er sei aber froh, dass wenigsten ein kleines Herbsttreffen mit zirka 30 Oldtimern und 60 Personen möglich war.

Auch das sei etwas „abgespeckt“, ergänzte er, denn normalerweise kommen ungefähr 40 bis 50 Wagen mit 100 Personen zusammen. Er und sein Mitorganisator Heinz-Schnier (68) stammen beide aus Hamburg. Jeder Ort sei einmal dran, das Treffen auszurichten. „Ich habe von 1956 bis 1968 in Schleswig gewohnt, und wollte einfach gerne alle mal in die schöne Angelner Landschaft locken“, sagte Thomas Klose und fügte hinzu, dass das Fährhaus Missunde einer der genialsten Orte für das große gemeinsame Treffen zum Nachmittagskaffee gewesen sei – alleine schon wegen der Aussicht und des ausreichenden Platzes, lobte er.

Vorher gab es nach dem Start in Schleswig am Schloss Gottorf Ausflüge in zwei Gruppen nach Friedrichstadt mit Grachtenfahrt oder nach Flensburg mit einer Werftführung, die sich auf alte Yachten spezialisiert hat.

„Heute Abend geht es dann in die Wikingerschänke, und wir übernachten verteilt in der Schleswiger Altstadt“, freute sich Heinz Schnier. Gestern wollte alle wieder nach Hause fahren. „Die meisten kommen aus dem Raum Köln/Bonn oder Hamburg plus Umland. Die längste Heimfahrt geht nach Tübingen.“