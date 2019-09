Bayerisch feiern in Schleswig : Oktoberfest mit Dirndl, Bier und den Husaren

In der Maschinenhalle der Pflegeeinrichtung „Levslund“ ging es zünftig zur Sache.

08. September 2019, 18:01 Uhr

Schleswig | Bevor das Oktoberfest in München startet, legten die Schleswiger Husaren am Sonnabend mit ihrem Konzert in der Pflegeeinrichtung „Levslund“ von Familie Hansen bayerisch-zünftig vor. In Blau-Weiß geschmückt wurde die Maschinenhalle in eine bayerische Party-Scheune verwandelt. Die Musiker und die meisten der zahlreiche Gäste wählten auch ein passendes Outfit. Dirndl, Lederhosen, Karo-Hemden und Seppl-Hüte boten ein buntes Bild. „Ihr habt die Lizenz für die Wiesn“, stellte Schauspieler Wolfgang Berger fest, der den Abend moderierte.

Damit waren nicht nur die Musiker um Orchester-Leiter Willi Neu gemeint, der stolz Tracht und Hut trug. Das original bayerische Hofbräu-Bier aus München gab es in Maßbierkrügen und die Husaren sorgten passend dazu für beste Stimmung unter den Zuschauern, die mitsangen, schunkelten oder tanzten, später auch auf den Bänken. Mittendrin im Trubel fühlte sich Dackel „Titus“ pudelwohl.

Die Mitglieder des Schleswiger Service-Clubs Round-Table versorgten die Besucher mit Getränken, deren Einnahmen als Spenden für gemeinnützige Projekte in der Region bestimmt sind. Kurz: Trinken für den guten Zweck. Bei so viel bayerischem Temperament fühlte sich auch die Mitglieder eines Partner-Service-Clubs aus Leyland in England sichtlich wohl, die seit rund 30 Jahren die Freundschaft zu den Schleswigern mit regelmäßigen Besuchen pflegen. Die 15 englischen Freunde um ihren Präsidenten Ray King freuten sich über das Wiedersehen – und darüber, dass ihr Mitglied Graham Courburn im Wetthammern zehn Eisennägel in Rekordzeit im Holz versenkte.

Bis in die tiefe Nacht wurde gemeinsam gefeiert.