Johannistag in Schleswig : Offene Türen im St. Johannis-Kloster

Anlässlich des Johannistags können Besucher am Sonntag Remter, Kirche und Kapitalsaal besichtigen.

von Joachim Pohl

18. Juni 2019, 17:04 Uhr

Schleswig | Am 24. Juni feiern Christen auf der ganzen Welt den Namenstag Johannes des Täufers. Auch im Kalender von Priörin Ina von Samson-Himmelstjerna ist der Jahrestag des Klosterpatrons rot angestrichen. „An diesem Tag öffne ich mit der Unterstützung des Freundeskreises die Räume des Klosters, die sonst wegen ihrer Kunstschätze geschlossen bleiben“, erklärt sie. Und damit auch Berufstätige die Möglichkeit haben, das Kloster zu besuchen, werden die Tore einfach am Sonntag vor dem eigentlichen Namenstag geöffnet.

Von 14 bis 17 Uhr können dann Remter, Kapitalsaal und Kirche in aller Ruhe besichtigt werden. In den Räumen werden die Mitglieder des Freundeskreises die Kunstschätze zeigen und Fragen beantworten. Wer sich genauer mit der Geschichte des Klosters vertraut machen möchte, kann an einer der beiden Führungen teilnehmen. Sie finden um 15 und 16 Uhr statt. Treffpunkt ist die Klosterkirche.

Von der hervorragenden Akustik der Klosterkirche können sich die Besucher bereits am Vorabend (22. Juni) überzeugen, wenn ab 19 Uhr mit der Stimme der Mezzosopranistin Sabine Loredo Silvia die „Musik vom Hofe Toledos und der Alhambra“ in den historischen Räumen zu hören ist.

Ab 21 Uhr versetzt Christoph G. Schmidt sein Publikum mit Gregorianischen Gesängen und Lesungen anschließend in die Zeit des frühen Christentums. Die ausgefeilten Melodien und Texte der Gesänge orientieren sich am christlichen Kalender. Für jeden Tag sind also bestimmte Themen definiert – natürlich auch für den Johannistag.