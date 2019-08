Schleswig : Offene Türen im Jugendzentrum

Ein geschützter und fröhlicher Ort für alle: Juze-Team stellte das vielfältige Angebot vor.

Schleswig | An guten Tagen sitzen in der Lounge über 30 Jugendliche. Sie haben dort im Jugendzentrum mehrere Sessel, große Boxen zum Musikhören und können auch ihre Handys anschließen. Es gibt eine große Leinwand mit Beamer und manchmal wird Playstation gespielt. Und sobald es draußen kalt wird, dürfen sie den Kamin anfeuern. Kein Wunder, dass das Angebot richtig gut angenommen wird. „Wir bieten einen geschützten Raum, in dem die Jugendlichen gemeinsam ihre Zeit verbringen können wie sie es möchten. Das ist ein ganz freier Ansatz“, erläutert die Leiterin Sandra Martensen das Konzept. Einzige Regel: Alkohol und Drogen sind tabu, und zwar für alle.

Als das Jugendzentrum am vergangenen Samstag zum Tag der offenen Tür einlädt, berichten Martensen und ihre 4 Mitarbeiter von den weiteren Angeboten. Im Sommer gibt es ein Beach-Volleyball-Turnier, immer zu Halloween eine große Party mit Übernachtung und jedes Jahr eine Tour nach Berlin. Auch nach Paris ging es schon einmal. Der Veranstaltungskalender ist voll. „Ungefähr jedes zweite Wochenende bieten wir ein Event für die Jugendlichen. Deren Ideen werden natürlich mit einbezogen“, so Martensen. Und die Resonanz ist gut. Kaum jemals muss eine Veranstaltung wegen fehlender Teilnehmer abgesagt werden. Im Gegenteil: Etwa 30 bis 40 Mädchen und Jungen gehen an einem normalen Wochentag im Jugendzentrum ein und aus. Viele von ihnen machen bei den Aktionen am Wochenende mit.

Doch es geht nicht immer nur um Spaß. Martensen und ihre Mitstreiter haben zu den meisten regelmäßigen Besuchern ein echtes Vertrauensverhältnis aufgebaut. Sie sind Gesprächspartner, haben ein offenes Ohr für alle Sorgen und Nöte, die das Leben in der Jugend so mit sich bringt. „Es geht um Liebe, Streit mit den Eltern, Drogen und die Orientierungslosigkeit in der Zeit nach der Schule“, so Martensen. Dabei sei die Kommunikation immer klar und fair, auch wenn sich mal jemand daneben benimmt. Ganz wichtig ist dem Team im Jugendzentrum: Es gibt immer wieder eine neue Chance für jeden. Und Ablehnung oder Zurückweisung gibt es nicht. Es geht familiär zu.

So gehören auch am Tag der offenen Tür manche Besucher schon seit vielen Jahren mit dazu, sind hier sozusagen aufgewachsen. Es sei ein schönes Gefühl zu sehen, wie Jugendliche sich entwickeln und sie dabei begleiten zu können, so Martensen. Die Jugendlichen am Kicker- und Billardtisch verbringen ihren Samstagnachmittag ganz selbstverständlich hier. Vielleicht werden sie in einer Regenpause draußen noch Basketball oder Volleyball spielen. Möglichkeiten haben sie viele. Dabei mischen sich die Gruppen, mal sind die Großen mit den ganz Kleinen zusammen. Dazu gibt es für alle Besucher frischen Kuchen und Kaffee. Martensen und ihr Team sind zufrieden mit der Situation und optimistisch für die Zukunft. Tatsächlich sei die Unterstützung durch Verwaltung und Politik gut, es gebe genug Raum, ausreichende Finanzen und eine gute Ausstattung. Nichts zu meckern also. Das nächste große Projekt wird dann Anfang September die gemeinsame Auswertung der jüngsten BBZ-Jugendstudie sein. Alle Akteure der Stadt, die etwas mit Schleswigs Jugend zu tun haben, sind bereits ins Jugendzentrum eingeladen.