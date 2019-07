Langballig : Ölgemälde in der Amtsverwaltung

Hans-Jürgen Petersen stellt seine Ölgemälde in der Amtsverwaltung Langballig aus.

von shz.de

29. Juli 2019, 16:03 Uhr

Langballig | Er ist Maler und das gleich im doppelten Sinn: Hans-Jürgen Petersen, 74-jähriges Munkbraruper Urgestein, hat sowohl den Handwerksberuf gelernt als sich auch seit 1961 als Kunstmaler betätigt und autodidaktisch weitergebildet. Seit 2003 im Ruhestand, war er vorher unter anderem elf Jahre als Bühnenmaler am Stadttheater beschäftigt. Am Anfang seiner künstlerischen Betätigung standen Bleistiftzeichnungen. Über Ölkreide kam er dann zur Malerei mit Öl und ist dabei geblieben. Seine Darstellungsweise ist realistisch. Gegenwärtig sind 14 seiner Werke in der Amtsverwaltung Langballig ausgestellt, vorwiegend mit maritimen Motiven. Besichtigt werden können sie bis Ende September während der allgemeinen Öffnungszeiten.