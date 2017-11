Schleswig-Flensburg : Ökopunkte für den Laubfrosch

vergrößern 1 von 1 Foto: Dme 1 von 1

von Martin Engelbert

erstellt am 17.Nov.2017 | 12:00 Uhr

Wenn alles gut läuft, findet der Laubfrosch schon bald wieder eine Heimat auf einem ehemaligen Acker bei Uelsby im Stiftungsland Wellspanger Au. Zurzeit ist dort ein Bagger unterwegs und legt auf der 7,4 Hektar großen Fläche fünf Teiche an, verwendet den Aushub, um zwei Knickwälle mit einer Gesamtlänge von 480 Metern aufzuschütten und wird auch noch zwei große flache Mulden im Gelände anlegen. Eine kräuterreiche Mischung aus regionalem Wildpflanzensaatgut (Regiosaat)wurde bereits auf Teilen des Geländes ausgesät.

Diesen Aufwand betreibt die Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein im Auftrag der Stiftung Naturschutz, der das Gelände gehört, um ideale Lebensbedingungen für den Laubfrosch und andere bedrohte oder seltene Arten zu schaffen. Die Gewässer sollen dem Laubfrosch als Kinderstube für den Nachwuchs dienen, die offene Weide und die Gehölze als Jagdrevier, der benachbarte Wald als Rückzugsraum. Von den Gehölzen profitieren soll auch der Neuntöter. Die Naturschützer hoffen darauf, dass sich auch diese Vogelart in einigen Jahren, wenn der Knickbewuchs eine entsprechende Stärke erreicht hat, dort wieder ansiedeln wird – und mit ihr viele weitere Tier- und Pflanzenarten, darunter Goldammern, Kammmolche und Ringelnattern. Profitieren sollen auch die europaweit geschützten Moorfrösche. Paul Trumpf von der Stiftung Naturschutz ist sich jedenfalls ganz sicher: „Andere Arten werden folgen.“

Die ökologische Aufwertung der Fläche bei Uelsby wird in einem sogenannten Ökokonto erfasst. Nach einem Umrechnungsschlüssel gibt es für bestimmte Maßnahmen, die eine ökologische Verbesserung darstellen, Punkte. Diese Ökopunkte können gehandelt werden. „Die Ökopunkte sind eine Währung um Eingriffe in die Natur etwa bei der Versiegelung von Flächen für Bauvorhaben auszugleichen“, erklärt Julia Riepen von der Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein. Jeder, der über eine geeignete Fläche verfüge, könne ein Ökokonto anmelden.

Für die Umwandlung von einem Quadratmeter Ackerland in mit Regiosaat besetzes Grünland gibt es einen Ökopunkt, bei einem Hektar wären es 10 000 Ökopunkte, für die Fläche bei Uelsby ergeben sich so mindestens 70 000 Ökopunkte. Hinzu kommen können zusätzliche Punkte etwa durch weitergehende Maßnahmen wie die Anlage von Teichen und Knicks. Auf der anderen Seite kann ein Eingriff in die Natur, wie gesetzlich vorgeschrieben, durch den Kauf von Ökopunkten ausgeglichen werden. Die Versiegelung des Bodens zum Bau einer Halle könnte etwa mit einem Ökopunkt je Quadratmeter ausgeglichen werden. Ein Ökopunkt kostet zwischen 3,50 und 4 Euro.

Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten soll das Gelände in Uelsby noch mit einem Zaun umschlossen werden. Denn, wenn die Natur das Gelände zurückerobert hat, sollen die Flächen extensiv beweidet werden. „In den kommenden Jahren soll aus dem ehemals intensiv genutzten Acker- und Wirtschaftsgrünland wieder arten- und strukturreiches Feuchtgrünland werden“, sagt Paul Trumpf, „ein in Schleswig-Holstein mittlerweile seltener Lebensraum“.