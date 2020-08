Fahrdorf/Stexwig/Selk : Öffentliche Toiletten seit Monaten zu

Vier öffentliche Toiletten in Fahrdorf, Stexwig und am Selker Noor sind geschlossen, weil Reinigungspersonal fehlt.

von Holger Petersen

09. August 2020, 17:09 Uhr

Fahrdorf | Vier öffentliche Toiletten gibt es im Amt Haddeby. Sie befinden sich in Fahrdorf am Karberg und am Strand, in Stexwig am Strand und am Selker Noor, also genau dort, wo Einheimische und Urlauber gern unterwegs sind. Alle sind seit Monaten geschlossen und es ist unklar, wann sich dies ändern wird. Das trübt den Badeausflug, zu dem das Wetter aktuell endlich mal einlädt.

„Es fehlt Reinigungspersonal, um die aktuellen Corona-Hygieneregeln einzuhalten“ , bestätigt der zuständige Mitarbeiter des Amtes Daniel Drews. „Die aktuell geltende Verordnung im Land verlangt eine regelmäßige Reinigung von Sanitäranlagen und Oberflächen. Dies kann mit dem Bestandspersonal nicht erfolgen“, so Drews weiter.

Auch er bedauert den Zustand und erhält regelmäßig Anfragen zur Öffnung. Teilweise seien sogar Beschimpfungen dabei. Lösungsorientiert versucht das Amt, durch die Einstellung von Saisonarbeitskräften das Problem zu lösen. Bewerbungen blieben aber bisher aus. Solange also die Corona-Hygieneregeln sich nicht ändern oder zusätzliche Mitarbeiter akquiriert werden können, müssen Touristen wie Einheimische zur Notdurft auf andere Örtlichkeiten ausweichen.