Obdachloser legt Feuer

von Gero Trittmaack

30. Dezember 2019, 15:59 Uhr

Flensburg | Ein 56-jähriger Obdachloser suchte in einem leerstehenden Haus in Flensburg mit einem Lagerfeuer Schutz vor der Kälte und erlitt eine Rauchvergiftung. Ersten Erkenntnissen nach hatte der Mann sich in dem Gebäude in der Valentiner Allee eine notdürftige Behausung eingerichtet und dann ein Lagerfeuer entzündete. Die Rauchentwicklung veranlasste Zeugen dazu, den Notruf zu wählen.

Die Feuerwehr konnte den Brand in dem baufälligen Haus, in dem es bereits zuvor zu einigen Bränden gekommen sein soll, schnell ablöschen. Der obdachlose Mann hat durch das Lagerfeuer vermutlich eine Rauchvergiftung erlitten und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.