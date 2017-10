Kreis Schleswig-Flensburg : Nur für Feuerwehrleute: Rabatt mit der „Fire Card“

vergrößern 1 von 1 Foto: Kitzinger 1 von 1

14.Okt.2017

Es soll eine Wertschätzung für die Arbeit der ehrenamtlichen Feuerwehrleute sein und zusätzlich bei der Werbung neuer Mitglieder helfen: Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und deren Nachwuchsabteilungen bekommen ab jetzt Vergünstigungen in vielen Geschäften. Mit den sogenannten „Fire Cards“ wurde ein eigener Ausweis eingeführt. In der Schleswiger Kreisfeuerwehrzentrale wurden die Rabattkarten an die Amtswehrführer übergeben. Diese verteilen die „Fire Cards“ nun weiter an die Aktiven in ihren Wehren.