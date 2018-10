Idstedt : Nübel gewinnt den Henry-Dunant-Pokal

Die 41. Ausbildungsfahrt der Katastrophenschutzeinheiten verlangte die Bewältigung eines Mammutprogramms.

22. Oktober 2018, 18:53 Uhr

13 Stunden nach Beginn der Veranstaltung fand die Siegerehrung statt: Die 41. Ausbildungsfahrt der Katastrophenschutzeinheiten verlangte die Bewältigung eines Mammutprogramms. Zu gewinnen gab es den Henry-Dunant-Pokal. Die Fahrt führte die Teams von Feuerwehren, Technischem Hilfswerk und der Rettungsdienste über 150 Kilometer durchs Kreisgebiet.

Nach Anweisungen in Karten, in die sogar bewusst Fehler eingebaut waren, musste teilweise im Kreis und absichtlich auch gegenläufig gefahren werden, um alle 60 versteckten Nummern in richtiger Reihenfolge ins Bordbuch eintragen zu können. Zusätzlich gab es Tagesaufgaben und Sonderprüfungen.

Das alles hatten sich Jürgen Vogt und Dennis Ochss von der Freiwilligen Feuerwehr Idstedt ausgedacht, die sich als vorzüglicher Gastgeber für diese Traditions-Veranstaltung erwies. Gemeindewehrführer Helge Petersen bedankte sich bei allen, die bei der Durchführung geholfen, sowie bei denen, die ihn seit Monaten in der Planungsphase unterstützt hatten.

Die Arbeit hatte sich die Idstedter Wehr als Vorjahressieger aufgebürdet. Dieses Schicksal trifft im nächsten Jahr eine andere Einheit: Erneut wird die Fahrt im Amt Südangeln ausgerichtet, aber dann von der Freiwilligen Feuerwehr Nübel. Die Brüder Heiko und Stefan Kluge waren klug genug, um die meisten Pluspunkte einzufahren. Sie ließen 32 weitere Fahrzeugbesatzungen hinter sich.

Über den zweiten Platz freuten sich die Kameraden der Feuerwehr Lindewitt-Lüngerau. Sie bekamen einen Pokal, haben aber für nächstes Jahr keine Arbeit in ihr Dorf geholt. Auf den nächsten Plätzen folgten die Wehren aus Steinfeld, Klappholz und Treia vor dem THW Sörup und der DRK-Kreisbereitschaft Schleswig.

Weil der Landrat traditionell die Schirmherrschaft über diese Veranstaltung hat, war zur Preisverleihung als sein Vertreter Erster Kreisrat Walter Behrens nach Idstedt gekommen. Es gab für ihn ein Wiedersehen mit alten Bekannten – schließlich ist der Handewitter selbst jahrelang Kreiswehrführer gewesen.