Spende Schleswig : Nospa spendiert dem TSV einen neuen Barren

Aus dem Erlös des Los-Sparens spendet die Nospa ein Sportgerät für den TSV Schleswig.

von sn

01. Oktober 2018, 17:36 Uhr

„Es macht große Freude zu sehen, mit welchem Elan die Kids ihr neues Sportgerät nutzen“, sagt Nospa-Regionaldirektor Philipp Wiebe (Foto, r.) bei der Übergabe der symbolischen Nospa-Girokarte an Carola Harder vom TSV Schleswig. 2000 Euro stellt die Sparkasse aus den Erlösen des Los-Sparens zur Verfügung. Damit konnten ein neuer Barren und eine neue Schutzmatte angeschafft werden. Die jungen Leistungsturnerinnen und ihr Trainer Hartmut Petersen (2.v.l) waren begeistert. Das Los-Sparen ist die Lotterie der Sparkassen. Die Reinerträge fließen in gemeinnützige Projekte in der Region.