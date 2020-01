Nospa auf Digitalisierungskurs

Jahresergebnis der Nord-Ostsee Sparkasse sinkt auf 54 Millionen Euro – Wertpapiervolumen steigt

von Gero Trittmaack

24. Januar 2020, 11:29 Uhr

Flensburg | Anhaltender Niedrigzins, steigende Börsenkurse und immer mehr Beratungsbedarf machen das Geschäft der Sparkassen zunehmend kompliziert. Dennoch zieht der Vorstandsvorsitzende Thomas Menke für die Nord-Ostsee Sparkasse für 2019 eine positive Jahresbilanz. Das Jahresergebnis von 54 Millionen Euro liegt zwar unter dem des Vorjahres (2018: 57 Millionen Euro), mit dieser Summe könne aber das harte Kernkapital weiter gestärkt werden. „Und dies ist entscheidend für die Zukunftsfähigkeit der Sparkasse“, sagt Menke.

Als Begründung für den Rückgang nennt der Vorstandsvorsitzende die noch länger anhaltende Niedrigzinsphase und die Minuszinsen für Banken, die das verfügbare Jahresergebnis der Nospa belasteten.

Die Nachfrage nach Krediten ist aufgrund der günstigen Zinsen weiter gestiegen, das Kreditvolumen lag zum Jahresende mit 5,4 Milliarden Euro um 1,9 Prozent höher als 2018. Vor allem auf dem Immobilienmarkt macht sich dies bemerkbar. Die Wohnungsbaukredite wuchsen um 3,4 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro. Auch im Firmenkundengeschäft ist die Kreditnachfrage steigend. Das Kreditvolumen betrug hier rund 3 Milliarden Euro, was einem Anstieg um 2,1 Prozent entspricht.

Auch für die Nospa wird das digitale Geschäft immer wichtiger. „Wir befinden uns mitten in einer Zeitenwende“, erklärt Thomas Menke, „die Digitalisierung eröffnet neue Möglichkeiten, niedrige Zinsen machen alternative Anlageformen erforderlich“. Die Sparkasse reagiert darauf – beispielsweise mit einem digitalen Anlageassistenten, der nach der Beantwortung von online gestellten, prägnanten Fragen individuelle Möglichkeiten für eine Geldanlage präsentiert.

Für einen langfristigen Vermögensaufbau setzen deshalb nach Erfahrungen der Nospa immer mehr Kunden auf Wertpapier- und Fondssparen. Denn während der durchschnittliche Zinssatz für das Sparbuch in den vergangenen zehn Jahren von knapp 2 Prozent auf nahezu Null zurückging, wachsen mit der richtigen Anlagestrategie im Bereich Wertpapiere, Immobilien und Versicherungen die Ertragschancen.

Da mit Ertragschancen auch Kursschwankungen verbunden sind, empfiehlt Thomas Menke, immer die persönliche Risikobereitschaft im Beratungsgespräch abzuklären.

So wurden 2019 rund 2 300 neue Wertpapierdepots eröffnet, das sind 18 Prozent mehr als noch im Jahr davor. Auch Fondssparverträge werden beliebter. Die Nospa verzeichnete hier einen Anstieg von 13 Prozent. Bei der Wahl der richtigen Geldanlage spielt das Thema Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle. Das Depotvolumen in diesem Bereich hat sich 2019 mehr als verdreifacht und liegt jetzt bei 44 Millionen Euro. „Die Gewissheit, in Unternehmen zu investieren, die nach ökologischen und sozialen Gesichtspunkten verantwortlich handeln, wird immer wichtiger“, so Vorstandsmitglied Enno Körtke. Ziel der Sparkasse ist es, das Angebot weiter auszubauen. Insgesamt liegt das Wertpapierdepotvolumen der Nospa mit knapp 1,3 Milliarden Euro um 15 Prozent über dem Vorjahr. Gestützt wurde dieses Ergebnis durch die positive Kursentwicklung an den Börsen.

Die Zahl der Nospa-Kunden, die digitale Dienste nutzen, ist 2019 um 7 Prozent weiter gestiegen. Fast zwei Drittel der 234.000 Privatkunden besuchten die Internetfiliale der Nord-Ostsee Sparkasse, 40.000 Besuche wurden pro Tag auf nospa.de gezählt. „Immer mehr Kunden möchten schnelle, einfache digitale Lösungen für ihre täglichen Bankgeschäfte, hier müssen wir uns ständig neu erfinden“, so Thomas Menke. Gleichzeitig wird die individuelle, persönliche Beratung für komplexere Sachverhalte immer wichtiger.

Die Nospa hat deshalb in 2019 ihr Beratungsangebot weiter ausgebaut. Die Servicezeiten in den Filialen wurden gekürzt, damit die Berater mehr Zeit für Kundengespräche haben. Über 133.000 wurden registriert. Das Konzept soll in diesem Jahr auf alle 40 Standorte ausgeweitet werden.

Auch im vergangenen Jahr wurden wieder zahlreiche kulturelle, soziale und sportliche Projekte unterstützt. 1,1 Millionen Euro hat die Nord-Ostsee Sparkasse dafür aus ihren Stiftungen, dem Sponsoring und den Zweckerträgen des Los-Sparens bereitgestellt. Beispiele sind die Freizeit- und Bekleidungsoffensive des Flensburger Jugendrings, das mobile Lernzentrum der Kreisjugendfeuerwehren und die Kappelner Kulturtage.