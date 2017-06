Schleswiger Wasserwerk : Noch hat Nitrat keine Chance

vergrößern 1 von 1 Foto: Bühmann(4) 1 von 1

Ob es wirklich eine gute Idee ist, einen Schluck von diesem bräunlichen Wasser zu nehmen? „Gar kein Problem“, meint Jürgen Augustin, technischer Leiter der Schleswiger Stadtwerke, und lächelt jede Skepsis beiseite. Im Brunnen am Kleinen Baumhofsgang hält er seine Hand in den Wasserstrahl und nimmt einen kräftigen Schluck vom Wasser, das gerade original aus den Tiefen der Schleswiger Erde hochgepumpt wird. Tatsächlich könnte man fast ehrfürchtig werden bei dem Gedanken, dass es sich hier um Regenwasser aus der Zeit des Mittelalters handelt. In bis zu 100 Meter Tiefe fließt es seit Jahrhunderten durch die Erdschichten unserer Region – ganz rein und unbehelligt von neuzeitlichen Problemen wie Güllemassen und Pflanzengift.

Tag für Tag versorgen die Stadtwerke ganz Schleswig mit rund 4,5 Millionen Liter Wasser. Trinkwasser, das unangefochten den besten Ruf genießt, wie regelmäßige Laborprüfungen belegen. Aber wird das auch so bleiben?

Das Umweltbundesamt warnt eindringlich vor zunehmenden Nitratbelastungen im Trinkwasser angesichts von Intensivtierhaltung und Güllemengen auf den Feldern. Nach aktueller Studie des Amtes werden in Deutschland in einem Viertel aller Wasserspeicher die zulässigen Grenzwerte längst überschritten. Das bedeutet, dass auf die Wasserwerke im Lande zusätzliche Kosten in Millionenhöhe zukommen, wenn diese Werte nicht zurückgehen und das Grundwasser weiterhin zu viel Nitrat enthält. Und das bedeutet natürlich höhere Wassergebühren für die Verbraucher.

Auch für Schleswig? Jürgen Augustin gibt auf SN-Nachfrage völlige Entwarnung. „Nein“, sagt er, „unser Wasser ist frei von Schadstoffen, wir haben keine Probleme mit Nitrat.“ Nach wie vor sei die Wasserqualität vom Feinsten, bestätigt Wasserwerksmeister Marco Wriedt, der Mann im Wasserwerk am Kleinen Baumhofsgang, das vor gut drei Jahren für 2,8 Millionen Euro umfangreich modernisiert wurde.

Wriedt kennt hier jedes Rohr, jeden Filter, jeden Hebel, eben die ganze Wasserwerk-Technik. Und sieht natürlich auch sofort die kleinste Störung im Getriebe. Ein wenig stolz verweist er auf die jüngsten „Spitzenwerte“ aus der Trinkwasser-Analyse und meint: „Ich selbst trinke nur unser Schleswiger Wasser. Es bietet eine Vielzahl an Mineralien und Spurenelementen und stellt viele Mineralwasser in den Schatten.“ Befindet sich Schleswig denn quasi auf einer Insel der Seligen? Offensichtlich ja – und Marco Wriedt erklärt, warum unser Trinkwasser frei ist von Nitrat und anderen unguten Hinterlassenschaften aus der Landwirtschaft. „Mächtige Schutzschichten, teilweise bis zu 20 Meter dick, sorgen dafür, dass unser Grundwasservorrat noch nicht in Kontakt mit Nitrat geraten ist und seine bakteriologische Reinheit bewahrt hat.“ In Regionen mit Sandböden und einer anderen Bodenstruktur sehe es anders aus.

Die hiesigen Schutzschichten im Boden bedeuten allerdings nicht, dass düngungsfreudigen Landwirten keine Grenzen gesetzt werden müssen. Jedoch gibt es hier ein anderes Zeitfenster. Augustin: „Es dürfte wohl noch gut hundert Jahre dauern, bis Regenwasser und auch Bodeneinträge von heute bis nach unten durchgesickert sind.“ Bis dahin profitieren wir vom eiszeitlich reinen Wasser aus vergangener Zeit.

von Frauke Bühmann

erstellt am 20.Jun.2017 | 12:42 Uhr