Gewerbegebiet St. Jürgen : Noch ein Defi für Schleswig

Mehrere Sponsoren finanzieren ein leicht zu bedienendes Gerät bei Schlei-Bike.

23. Oktober 2019, 12:27 Uhr

Vier Wochen lang wurden die Mitarbeiter der Betriebsstelle an der Heinrich-Hertz-Straße an dem Gerät geschult. Es ist der fünfte öffentlich zugängliche Defibrillator in Schleswig, sagt Mario Schierholz, Leiter der Betriebsstelle der Schleswiger Werkstätten. Der Defi ist in einem gut sichtbaren Kasten untergebracht, der an der Wand hängt.

"Hier im Gewerbegebiet gab es bisher noch keinen", sagt Schierholz. Er weist darauf hin, dass es in der Betriebsstelle, in der 95 Menschen mit Behinderungen beschäftigt sind, auch solche mit Herzproblemen gibt.

An der Anschaffung haben sich zehn Unternehmen beteiligt, die vor Ort oder in der Nähe aktiv sind. Bei der feierlichen Einweihung mit Sekt und Saft waren Inga Möller (Esso und Kfz-Werkstatt), Peter Paustian, Ines Bohne (Adler-Apotheke), Johann Bürgstein (Hörhaus) und Bbernd Oldsen von der gleichnamigen Baufirma dabei.

Schierholz sagt, dass der Defi sehr leicht zu bedienen sei, mit dem Anwender "spreche" und ihm sage, wenn er etwas falsch gemacht hat oder die Reihenfolge der Schritte vertauscht hat.