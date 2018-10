Schleicenter : NKD will in Schleswig bleiben

Das Unternehmen ist auf der Suche nach einer neuen Verkaufsfläche.

von Alf Clasen

08. Oktober 2018, 17:19 Uhr

Noch bis zum 24. Oktober läuft in der Filiale des Mode-Discounters NKD im Schleicenter der Räumungsverkauf. Danach verlässt das Unternehmen die Einkaufspassage. Die Ladenfläche wird ab kommendem Frühjahr von der Kaufhaus-Kette Woolworth genutzt (wir berichteten). Nach Angaben von NKD-Sprecher Jörg Roßberg erfolgt der Rückzug jedoch keineswegs freiwillig. „Der Vermieter hat uns gekündigt, da das Center umgebaut werden soll“, teilte er auf SN-Nachfrage mit. Die Hamburger Firma AVW Immobilien, die das Schleicenter betreibt, hatte den Sachverhalt anders dargestellt. So hatte AVW-Sprecher Dirsko von Pfeil gegenüber den SN berichtet, dass NKD sich „umorientiert“ habe und deshalb „vor einiger Zeit“ an sein Unternehmen herangetreten sei.

Die Textilhandelskette NKD mit Sitz im oberfränkischen Bindlach betreibt europaweit rund 1800 Filialen. Im Schleicenter ist das Unternehmen seit Mai 2012 mit einem Geschäft vertreten. Und wenn es nach Firmensprecher Roßberg geht, wird NKD auch in Zukunft eine Filiale in der Stadt betreiben: „Wir würden uns freuen, wenn wir in Schleswig bleiben könnten und suchen intensiv nach einer neuen Fläche.“