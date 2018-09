Schleswig : „Nicola“ wartet auf Besucher

Die Mühle auf der Freiheit hat Öffnungszeiten reduziert, kann aber nach wie vor besichtigt werden. RTL dreht fürs Kinder-TV.

von Joachim Pohl

19. September 2018, 17:17 Uhr

Morgen kommt das Fernsehen. Dann drehen sich auch wieder die Flügel der Mühle „Nicola“, ganz hinten am Ende von Schleswigs spannendstem Stadtteil, der Freiheit. Das Team von RTL plane den Beitrag für eine Kindersendung, sagt Arnd Jansohn, der Mann, der die Mühle mit großem persönlichen und finanziellen Aufwand hierher gebracht hat.

Zusammen mit dem Schuppen, auf dessen Dach Jansohn Strom erzeugt, und dem Wohnhaus bildet die Mühle ein Anwesen in diesem ansonsten brach liegenden Teil des Stadtentwicklungsgebietes in Traumlage. Das Grundstück grenzt direkt an die Schlei.

Aber es gehört nicht Jansohn, das ist ihm wichtig. „Das habe ich den Bürgern und der Stadt geschenkt“, bekräftigt er. Alles gehöre der Stiftung, die er und seine Frau gegründet haben. Er habe Nutzungs- und Wohnrecht auf Lebenszeit. Nach seinem Tod falle alles an die Stadt.

Jansohn, der aus der Gegend von Köln stammt und Bauunternehmer war, bevor er sich zur Ruhe setzte, sieht sich als Ehrenamtler und Müller aus Leidenschaft. „Ich bekomme bis heute jedes Mal eine Gänsehaut, wenn die Mühle anfängt zu arbeiten.“ Sein Fachwissen hat er von einem Mühlenexperten aus Plön, der ihm auch beim Aufbau der Mühle in Schleswig unterstützt hat. Jansohn hat eine Schar aktiver und engagierter Rentner um sich geschart, die ihm zur Seite stehen, wenn Gruppen durch die Mühle geführt werden und wenn das Mehl abgepackt wird.

Jansohn freut sich, wenn sich eine Gruppe aus Bayern anmeldet und, wie am kommenden Sonntag, ein Bus aus Lübeck kommt. Ihn wundert es jedoch, dass die Resonanz aus Schleswig dagegen eher verhalten ist. Das ist auch der Grund dafür, dass er die regelmäßigen Öffnungszeiten der Mühle zunächst auf einen Tag reduziert und dann ganz eingestellt hat. „Am Ende kamen vielleicht noch zwei Leute“, erinnert er sich. Besichtigen kann man die Mühle trotzdem: als Gruppe nach telefonischer Verabredung und am Mühlentag, der deutschlandweit immer Pfingstmontag ist. Dann kam man auch das in der Mühle gemahlene Mehl erwerben, das Jansohn größtenteils an gewerbliche Abnehmer verkauft.

Jansohn und seine Ehefrau Nicola, nach der die Mühle benannt ist, haben die Mühle, deren Rest in Legan bei Rendsburg stand, 2010 erworben, demontiert und zunächst in Bredstedt eingelagert. Zur Restaurierung hat Jansohn die Teile eigenhändig in mehreren Fuhren in die Niederlande gefahren, wo sie vom Mühlen-Experten Groot Wesseldijk restauriert wurde. 2012 erfolgte die Grundsteinlegung auf der Freiheit in Schleswig. 2014 wurden die Bilau-Flügel montiert.