Handewitt : Neues Spielgerät für den Schulhof

Gemeinde, Raiffeisenbank und Förderkreis „Freunde der Gemeinschaftsschule“ finanzierten die Netz-Pyramide.

21. Februar 2020, 09:51 Uhr

Handewitt | Da schnellten die Arme hoch. Die „Schafe“ – so wird die Klasse 2c an der Handewitter Siegfried-Lenz-Schule genannt – waren natürlich schon mehrfach auf die neue Netz-Pyramide geklettert und konnten die rhetorische Frage von Schulleiter Malte Bachmann ohne zu zögern beantworten. Das neue Spielgerät gehört wie die nur ein paar Meter weiter stehende Nestschaukel zum ersten Abschnitt des Konzepts „Schulhoferweiterung“. Beide Neuanschaffungen rangierten bei einem „Wunschkonzert“ in der Grundschule Handewitt ganz oben.

Die Anschub-Finanzierung leistete die Raiffeisenbank Handewitt mit 5000 Euro. Die Gemeinde Handewitt (10.000 Euro) und der Förderkreis „Freunde der Gemeinschaftsschule“ (3000 Euro) stiegen mit ins Boot. Das Kiesunternehmen „Böwadt & Hansen“ spendete den Sand. Die Baumaßnahme selbst lief unter der Regie von Schule und Bauhof. Bald soll mit dem Ideen-Wettbewerb für einen zweiten Akt begonnen werden. „Im nächsten Schritt sollen die Jahrgangsstufen fünf bis sieben berücksichtigt werden“, teilte Malte Bachmann mit. „Zunächst müssen wir aber Geld sammeln.“